Suriyeli kadından Türklere skandal sözler! "Çalışıyorlar canım. Senin cebinden almadık."

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Suriyeli kadından Türklere skandal sözler! "Çalışıyorlar canım. Senin cebinden almadık."

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar meselesi, son dönemlerde toplumsal tartışmaların odağında yer alıyor. Bu konu, özellikle bir Suriyeli kadının çektiği ve sosyal medyada geniş yankı bulan video ile tekrar gündeme geldi.

Son zamanlarda Türkiye'de Suriyeli sığınmacılar konusu oldukça gündemde. Bu nedenle de sıkça tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Suriyeli bir kadın tarafından çekilen video ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Suriyeli kadın çektiği videoda Türkler için şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Türkiye'de ne oluyor ya? Hani kardeşiz? Hani Müslümanız? Şimdi mülteci mi olduk? Ya ne oluyor ya? Siz baya kafayı yediniz. Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz kimsiniz? İnsanlar oturuyor, çalışıyor. Kıskandınız mı? E tabi kıskanacaksınız. Hep parası var, hani arabalar falan. Çalışıyorlar canım. Senin cebinden almadık. Allah belanızı versin."

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OLAY NASIL BAŞLADI?

Birkaç gün önce Kayseri'de yaşanan bir olay sonrasında huzursuzluk arttı. İddialara göre, beş yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar uyguladığı öne sürülen bir sığınmacı nedeniyle vatandaşlar Pazar günü akşam saatlerinde sokaklara döküldü. Kayseri Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu suçlamalarla ilgili olarak Suriye uyruklu bir sığınmacının gözaltına alındığı bildirildi.

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Olay üzerine Valilik, Danişmentgazi Mahallesi'nde yaşanan bir hadiseyle ilgili açıklama yaptı. 30 Haziran 2024 tarihinde, Suriye uyruklu bir erişkinin küçük yaştaki bir Suriye vatandaşına cinsel tacizde bulunduğu iddiası üzerine, şüpheli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Mağdur çocuk ise devletin ilgili birimleri tarafından koruma altına alınarak gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi. Yetkililer, olayın hassasiyetle izlendiğini ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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