Ödemeler bugün hesaplara yatıyor! Bakan açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın ifadesine göre, tarım sigortaları için 1 milyar 861 milyon 119 bin liralık prim desteği, kırsal kalkınma yatırımlarına 7 milyon 405 bin 130 lira, sertifikalı tohum üretimine 5 milyon 725 bin 429 lira, hububat ve baklagil-dane mısır üreticilerine 3 milyon 261 bin 741 lira ve toprak analizi için 1 milyon 627 bin 700 lira olmak üzere toplamda 1 milyar 879 milyon 139 bin liralık bir kaynak aktarıldığını bildirdi. Yapılan bu ödemelerin çiftçiler için hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.