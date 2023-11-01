Sigaraya zam haberleri ardı ardına geliyor “Yılbaşında 10 TL daha zam bekleniyor”

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bugün yaptığı açıklamada, JTI grubuna ait sigara fiyatlarında 5 TL'lik bir artışın yaşandığını duyurmuştu. Aybaş, açıklamasının devamında, sigara fiyatlarına yılbaşında 10 TL daha zam beklendiğini açıkladı.

Sigaraya zam haberleri ardı ardına geliyor “Yılbaşında 10 TL daha zam bekleniyor”

Sigara fiyatlarına gelen zammın ardı arkası kesilmiyor. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda JTI grubuna ait sigara fiyatlarında 5 TL'lik bir artışın yaşandığını duyurdu. Aybaş, paylaşımının devamına sigara fiyatlarına yılbaşında 10 TL daha zam beklediklerini açıkladı.

“YILBAŞINDA 10 TL DAHA ZAM BEKLENİYOR UMARIM YAPMAZLAR”

Aybaş, “Sigara gruplarına 5 TL zam geldi, memlekete hayırlı olsun” başlığıyla sosyal medya hesabı X’den yayınladığı gönderide fiyatlarına zam gelen sigaraların güncel fiyatını paylaştı.

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Ardından paylaşımının yorum kısmına, “Yılbaşında 10 TL daha zam bekleniyor umarım yapmazlar” dedi.

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VATANDAŞLAR GELEN ZAMMA TEPKİ GÖSTERDİ. ÖZGÜR AYBAŞ Tİ YE ALDI!

Bazı sosyal medya kullanıcıları Aybaş’ın paylaştığı zamlı güncel sigara fiyatlarına tepki gösterdi. Bunun üzerine Aybaş esprili bir dille, “Aslında Sizin psikolojiniz bozuk olduğu için zam geliyor. Yoksa ekonomide bir sorun yok” dedi.

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