﻿Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...

ABD'de sigara kullanımıyla ilgili bir araştırma yapıldı ve sonuçları açıklandı. Sonuçlar en çok sifarıyı 35 yaşından önce bırakanları mutlu etti.Sigarayı 35 yaşından önce bırakanların, ölüm risklerinin hiç sigara kullanmayan insanlarla benzer oranda olduğu ortaya çıktı.

35 YAŞINDAN ÖNCE SİGARAYI BIRAKIN



Konuyla ilgili Science Alert'te bir haber hazırlandı. JAMA Network Open'da yayımlanan araştırma sigarayı bırakmak için ideal yaşı inceledi ve sigarayı bırakmanın her yaşta faydalı olduğunu gösteren araştırma, ölüm riskinin en çok düştüğü zaman diliminin 35 yaş öncesi olduğunu ortaya koydu.

BU YAŞLAR ARASINDA YÜZDE 21 RİSKLİ

Sigarayı 35-44 yaş arasında bırakanların herhangi bir nedenden ölüm riskinin hiç sigara içmeyenlere göre yüzde 21 yüksek olduğu, 45-54 yaş arası bırakanların ise yüzde 47 oranında yüksek olduğu vurgulandı. Kısacası bilim insanları, genç yaşta sigara tüketmeye başlayanlar için ideal bırakma yaşının 35 öncesi olduğunu açıkladı.