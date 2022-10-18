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İçinde sigara içilmiş bir araba neden alınmamalı? Üçüncü el sigara nedir

Hücre, moleküler ve gelişim biyolojisi uzmanları ikinci el otomobil alırken içerisinde sigara içilip içilmemesinin çok önemli bir kıstas olduğunu belirtti. İçerisinde daha önceden sigara içilmiş araçlarda koltuklara, camlara sinen sigara dumanının önemli cilt hastalıklarına yol açtığı ifade edildi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 08:54
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İçinde sigara içilmiş bir arabayı sakın almayın

İçinde sigara içilmiş bir araba neden alınmamalı? Üçüncü el sigara nedir
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California Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırma sonucunda, yalnızca birinci veya ikinci el içiciliğin değil, üçüncü el içiciliğin de zararlı etkileri olduğunu keşfetti. Üçüncü el içicilik, sigara dumanından çıkan ve duvarlar, halılar, perdeler, giysiler, mobilyalar ve her gün bizi çevreleyen pek çok yüzeye süresiz olarak yerleştiği, tüm kirleticileri ve kimyasalları aldığı ortaya çıktı.

Hücre, moleküler ve gelişim biyolojisi doktoru ve makalenin başyazarı olan Shane Sakamaki-Ching, bulgular hakkında yaptığı açıklamada “İnsan derisinin THS'ye [üçüncü el duman] maruz kalmasının inflamatuar cilt hastalığının mekanizmalarını başlattığını bulduk” dedi ve ekledi: "Endişe verici bir şekilde, THS'ye akut deri maruziyeti, sigara içmenin zararlı etkilerini taklit ediyor." ifadelerini kullandı.

10 KİŞİYLE 15 DAKİKALIK "ÜÇÜNCÜ EL SİGARA" DENEYİ YAPILDI

Üçüncü el dumana dermal olarak maruz kalan insanlara ilk bakan çalışma, filtrelenmiş hava veya üçüncü el duman parçacıkları ile emprenye edilmiş giysileri giyen 10 sağlıklı sigara içmeyen kişiyi içeriyordu. Araştırma toplam üç saat sürdü ve bu süre zarfında katılımcılar saatte en az 15 dakika bir koşu bandında yürüyor veya koşuyordu, böylelikle terleyerek potansiyel olarak deri yoluyla alınan üçüncü el içicilik seviyelerini artırdı.

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