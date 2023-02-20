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Armağan Çağlayan olumsuz yanıt alınca isyan etti. Deprem sonrası evini kontrol ettirmek istedi

Bir süredir kanserle verdiği mücadeleyle gündeme gelen ünlü sunucu Armağan Çağlayan Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası evinin dayanıklılığına baktırmak istedi. Bunun için belediyeye başvuran Çağlayan "1999 depreminden sonra yapılan binalar sağlam, onları kontrol etmiyoruz" cevabını alınca isyan etti.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 11:32
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Deprem sonrası evini kontrol ettirmek istedi! Armağan Çağlayan olumsuz yanıt alınca isyan etti

Armağan Çağlayan olumsuz yanıt alınca isyan etti. Deprem sonrası evini kontrol ettirmek istedi
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 10 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı. Binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği şehirlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Bir süredir kanserle mücadele eden ve bu süreçte evinde dinlenmeye çekilen başarılı televizyoncu ve sunucu Armağan Çağlayan da deprem sonrası oturduğu evi kontrol ettirmek için belediyeye başvurdu.

Depremlerin ardından İstanbul'da oturduğu evin depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda belediyeye başvurduğunu ancak defalarca kez olumsuz cevap aldığını söyledi.

"EVİMİ KONTROL ETTİRMEYİ BAŞARAMADIM"

Yaşadığı duruma sitem eden Çağlayan, "Bir de şöyle bir şey var. İstanbul'da oturduğum evi kontrol ettirmek için defalarca belediyeye başvurdum. Her seferinde aynı yanıtı aldım: '1999 depreminden sonra yapılan binalar sağlam, onları kontrol etmiyoruz!' Ve kontrol ettirmeyi başaramadım" dedi.

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