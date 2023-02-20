AFAD'ın çadırları dillere destan oldu. Dünya hayran kaldı

AFAD'ın deprem bölgesinde kurduğu çadırların dizilimi ve düzeni sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

Türkiye’yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen iki büyük depremin ardından can kaybı sayısı 40 bini aştı.

Depremin ardından yüzlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binaların ardından evsiz kalan vatandaşlar, çadırlara yerleştirilmeye başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım yaşanan kentlere çadır kurulumları ise sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta görüntülenen çadırların düzeni gündem oldu.

TSK, İBB ve Kırgızistan'a ait çadırların oldukça düzenli ve güven verdiği gözlemlenirken, AFAD’ın kurduğu çadırların gelişi güzel ve sistemsiz olması dikkat çekti.

Yurtdışından depremzedelere destek olmak amacıyla çadırlar gönderildi.

Deprem bölgesinde kurulan çadırların görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

AFAD'IN KURDUĞU ÇADIRLAR TEPKİ TOPLADI

Söz konusu paylaşımda, deprem bölgesinde AFAD'ın, TSK'nın, Kırgızistan'ın, Azerbaycan'ın ve İBB'nin kurduğu çadırlar görüntülendi.

ÇADIRLARIN DÜZENİ



İBB, TSK, Azerbaycan ve Kırgızistan'ın çadırları kurulduğu düzen için övgüler toplarken AFAD'ın kurduğu çadırlardaki düzen tepkilere yol açtı.

Yaşanan koordinasyonsuzluk ve organize olmama nedeniyle AFAD sıkça eleştirilmişti.

AFAD'ın bu koordinasyonsuzluğunun çadırlara da yansıdığı görüldü. Bu organize olamama sonrası bir kişinin deprem çadırını alarak arabasına 'garaj' yaptığı da görülmüştü.

Öte yandan, depremzedeler AFAD'ın bölgeye geldiğinde çadırları ayrı, yatak ve süngerleri ayrı dağıttığını ve hiç soba getirilmediğini söylüyor. Yurttaşlar, ayrıca getirilen çadırların kurulumlarına ilişkin hiçbir yardımın yapılmadığını ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ise şöyle:

(AFAD'ın bölgeye kurduğu çadırlar)

(Kırgızistan'dan gelen çadırlar)

(İBB'nin kurduğu çadırlar)

(Azerbaycan'ın bölgeye kurduğu çadırlar)

(TSK'nın bölgeye kurduğu çadırlar)