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Siirt’te kamyon devrildi: 1 yaralı

Siirt’te kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 11:10
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Siirt’te trafik kazası: 1 yaralı

Siirt’te kamyon devrildi: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Siirt’te kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt-Baykan karayolunda meydana geldi. 21 ADK 039 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyon çekici yardımıyla devrildiği yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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