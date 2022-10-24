Sıla sosyal medyayı eleştirdi. ''Hayatın akışına aykırı''

Bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla, yeni klibi ‘Kalksın Uyuyanlar’ı şiddete karşı mücadelenin dünyadaki simgesi olan İranlı Mahsa Amini’ye ithaf ettiğini belirtmişti.

Katıldığı YouTube programında "Hürriyete inancı kırılmış bütün kadın kardeşlerim, ellerinizi tutmaya yemin ettim" diyen şarkıcı sosyal medyayı da eleştirdi.

Sıla "Sosyal medyada herkes kendini farklı gösteriyor. Herkesin hayatı çok iyi, herkes çok güzel yemekler yiyor, herkes sevgilisiyle çok mutlu. Böyle bir şey mümkün değil. Hayatın akışına aykırı. Kimse güçsüz yanını da göstermek istemiyor. Güçsüzlük insanlara iyi bir şey gibi gelmiyor. Oysa güçsüzlüğünü göstermek de epey güçlü bir şey’" dedi.

