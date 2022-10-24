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Sıla sosyal medyayı eleştirdi. "Hayatın akışına aykırı"

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, katıldığı YouTube programında "Sosyal medyada herkes kendini farklı gösteriyor. Herkesin hayatı çok iyi, herkes çok güzel yemekler yiyor, herkes sevgilisiyle çok mutlu. Böyle bir şey mümkün değil. Hayatın akışına aykırı" diyerek sosyal medyayı eleştirdi.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 11:08
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Sıla'dan sosyal medya eleştirisi! "Böyle bir şey mümkün değil"

Sıla sosyal medyayı eleştirdi. ''Hayatın akışına aykırı''
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Bir süredir oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan şarkıcı Sıla, yeni klibi ‘Kalksın Uyuyanlar’ı şiddete karşı mücadelenin dünyadaki simgesi olan İranlı Mahsa Amini’ye ithaf ettiğini belirtmişti. 

Katıldığı YouTube programında "Hürriyete inancı kırılmış bütün kadın kardeşlerim, ellerinizi tutmaya yemin ettim" diyen şarkıcı sosyal medyayı da eleştirdi.

Sıla "Sosyal medyada herkes kendini farklı gösteriyor. Herkesin hayatı çok iyi, herkes çok güzel yemekler yiyor, herkes sevgilisiyle çok mutlu. Böyle bir şey mümkün değil. Hayatın akışına aykırı. Kimse güçsüz yanını da göstermek istemiyor. Güçsüzlük insanlara iyi bir şey gibi gelmiyor. Oysa güçsüzlüğünü göstermek de epey güçlü bir şey’" dedi.
 

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