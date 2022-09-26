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Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan arasında flaş gelişme. Konser boyunca kuliste bekledi

'Emanet' adlı dizide başrolleri paylaşan Sıla Türkoğlu ile Halil İbrahim Ceyhan 4 ay önce ayrılmıştı. Ceyhan, önceki akşam Kadıköy'de düzenlenen bir festivalde sahne aldı. Türkoğlu’nun da konser boyunca kuliste olduğu ortaya çıktı.  

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 17:52
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Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan barıştı mı? Konser boyunca kulisteydi

Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan arasında flaş gelişme. Konser boyunca kuliste bekledi
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Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. 

Ancak Sıla Türkoğlu'nun diziye veda etmesinin ardından ikili, sessiz sedasız ayrılık kararı aldı. 

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yaklaşık 4 aydır ayrı olan ikili, ilişkilerine bir şans daha verdi.

'Emanet' adlı dizide canlandırdığı Halil karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Halil İbrahim Ceyhan, önceki akşam Kadıköy'de düzenlenen bir festivalde sahne aldı. 

Bir dönem Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu'nun da konserde olduğu ve ikilinin ilişkisinin devam ettiği ortaya çıktı.

Türkoğlu, konser boyunca Halil İbrahim Ceyhan'ı kulisinde bekledi. İkili, konser bitiminde ise Halil İbrahim Ceyhan'ın aracıyla evlerinin yolunu tuttu.
 

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