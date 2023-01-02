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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızları ölümden döndü. İlişkileri ortaya çıktı

'Kızılcık Şerbeti’nin aşıkları ünlü oyuncular Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'e dizide başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Yılbaşını Çeşme'de birlikte geçiren ve dönüş yolunda kaza yapan ikili ölümden döndü.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 13:57
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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör kaza yaptı! Aşkları ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızları ölümden döndü. İlişkileri ortaya çıktı
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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa’sı Sıla Türkoğlu ile Fatih’i Doğukan Güngör’ün sette başlayan arkadaşlıkları ilişkiye dönüştü. Böylece bir dizi aşkı daha gerçek oldu.

YILBAŞI DÖNÜŞÜ KAZA YAPTILAR

İkili yılbaşını da Çeşme’de beraber geçirdi. Her iki oyuncunun fanları da bu gelişmeye çok şaşırdı. İzmir seyahatinin arkadaşça mı yoksa bir ilişkinin işareti mi olduğunu anlamaya çalıştı.

Bir ankette 2022’nin en güzel 100 yüzü arasında seçilen Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör yılbaşı tatili dönüşü kaza geçirdi. İstanbul’a dönmek için yola çıkan çift, geçirdikleri trafik kazasında büyük bir tehlike atlattı. Güngör’ün kullandığı araç büyük hasar alırken iki oyuncu kazayı yara almadan atlattı.

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