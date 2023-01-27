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Sıla Türkoğlu nasıl keşfedildiğini anlattı 

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandıran oyuncu Sıla Türkoğlu, katıldığı programda keşfedilme hikayesini anlattı. 

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 17:44
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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu keşfedilme hikayesini anlattı  

Sıla Türkoğlu nasıl keşfedildiğini anlattı 
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Kızılcık Şerbeti dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu, ‘Sıkı Muhabbet’in bu haftaki programına konuk oldu. Türkoğlu keşfedilme hikâyesinden aşka bakışına kadar birçok konuda konuştu.  

"NETTİM, HİÇ DEĞİŞMEDİM"

Sosyal medya sayesinde kariyerinin başladığını belirten Sıla Türkoğlu, şunları söyledi: 

“Instagram üzerinden keşfedildim. Tiyatrodaki fotoğraflarımı gören bir ajans bana ulaştı. Deneme çekimine yolladılar, kabul edildim. Daha sonrasında da bu kadar çok takip edilmemin sebebi bence samimiyet ve hayata karşı duruş oldu. İlk işimden bu yana insanlara hep aynı Sıla’yı gösterdim, nettim, hiç değişmedim.” 
 

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