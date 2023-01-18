Sıla Türkoğlu sosyal medyanın en popüler oyuncusu oldu

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Sıla Türkoğlu büyük bir başarıya imza attı. Güzel oyuncu, 15 Aralık- 15 Ocak tarihleri arasında 'Sosyal Medyanın En Popüler Kadın Oyuncusu' oldu. Türkoğlu hakkında 2 milyon 150 bin 212 ileti girildi.

Son dönemin en popüler oyuncular arasında yer alan Türkoğlu, böylece başarısına bir yenisini daha ekledi.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

18 Nisan 1999 yılında İzmir'de doğdu. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020’de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'ya Sıla Türkoğlu hayat veriyor.

18 Nisan doğumlu olan Türkoğlu, Koç burcu ünlüler arasında yer alıyor. Boyu, 1.68 m kilosu ise 55 kg'dır.

