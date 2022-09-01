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Sıla Türkoğlu'nun partneri belli oldu. Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekranlara dönüyor

Emanet dizisinden olaylı bir şekilde ayrılan Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’ndeki partneri belli oldu. İşte o sürpriz isim…

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 11:42
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Sıla Türkoğlu'na 'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz partner

Sıla Türkoğlu'nun partneri belli oldu. Kızılcık Şerbeti dizisiyle ekranlara dönüyor
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Oyuncu Sıla Türkoğlu yeni sezonda ‘Kızılcık Şerbeti’ adlı diziyle ekranlara gelecek.

Gold Film’in Show TV için çekeceği “Kızılcık Şerbeti” dizisi önümüzdeki hafta sete çıkıyor. Ketche’nin yöneteceği diziyi Melis Civelek ile Zeynep Gür kaleme alıyor. Merakla beklenen dizide  Evrim Alasya “Kıvılcım”, Barış Kılıç (Ömer), Sıla Türkoğlu (Doğa), Settar Tanrıöğen (Abdullah), Sibel Taşçıoğlu (Pembe), Selin Türkmen (Çimen), Füsun Demirel (Sönmez) rollerine hayat verecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İki farklı uçtaki ailenin çocuklarının yaşadıkları aşkla başlayan büyük çatışma ve birbirlerini anlama sürecinin etkili bir dille ele alındığı dizide Sıla Türkoğlu’nun partnerini yani Fatih karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu. Rolü Doğukan Güngör oynayacak.
 

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