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Sıla Türkoğlu'nun Instagram’la sınavı! Bir milyon takipçisi var ama cevap yok

Emanet dizisiyle yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu ve bir süredir Kızılcık Şerbeti adlı dizide rol alan Sıla Türkoğlu yaptığı tüm başvurulara rağmen Instagram'dan onaylanmış hesap rozeti alamadı. 

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:42
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Hala bekliyor! Sıla Türkoğlu'nun Instagram’la sınavı devam ediyor

Sıla Türkoğlu'nun Instagram’la sınavı! Bir milyon takipçisi var ama cevap yok
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Kızılcık Şerbeti dizisi ile ekrana gelen ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun (23) yaptığı tüm başvurulara rağmen Instagram'dan onaylanmış hesap rozeti alamadı. Gazeteci Arif Hür, Türkoğlu'nun Instagram'la olan sınavını kaleme aldı. 

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Güzelliği ve oyunculuk performansıyla son dönemin en gözde oyuncularının başında gelen Sıla Türkoğlu, Instagram'da 989 binden fazla takipçisi olmasına rağmen onaylanmış hesap rozetini alamadı.

Bu hususta Instagram'a pek çok kez başvuruda bulunan Türkoğlu'nun Instagram tarafından 'Mavi Tik' alamamasını şaşkınlıkla karşıladığı öne sürüldü.

 

Son aylarda herkese bol keseden 'Mavi Tik' dağıtan Instagram'ın milyonlarca kişi tarafından tanınan Sıla Türkoğlu'na henüz onaylanmış hesap rozeti vermemesi gerçekten çok ilginç. 

Çünkü ünlü oyuncunun fanları tarafından açılmış çok sayıda benzer ve kafa karıştırmaya müsait profil bulunuyor..."
 

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