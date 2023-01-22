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Kamyonet sürücüsü silahlı saldırıya uğradı: Hayatını kaybetti

Uşak’ta İzmir - Ankara Karayolu üzerinde giden bir kamyonet sürücüsü, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 09:29
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Silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyonet sürücüsü silahlı saldırıya uğradı: Hayatını kaybetti
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Silahlı saldırıya uğrayan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Uşak’ta İzmir - Ankara Karayolu üzerinde bir aracın şüpheli olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ekipler araç sürücüsünün uğradığı silahlı saldırı sonucunda sürücü Osman Akyıldız’ın göğüs bölgesinden vurulduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından Akyıldız’ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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