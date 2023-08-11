Silolardaki patlamanın saklanan gerçek nedenini açıkladı. Bir ziraat mühendisi olayı yakaladı

Editör: Ayşe Memiş

Koceli’nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda geçtiğimiz günlerde bir patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaralandı, 1 genç işçi hayatını kaybetti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince Limanı’ndaki patlamanın buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TMO Genel Müdür Ahmet Güldal da patlamanın toz patlaması şeklinde olduğunun değerlendirildiğini vurguladı. Güldal “Bu silolar 95 bin ton kapasiteli ve içinde 75 bin ton ürün olan depolar. 60 adet kuyudan müteşekkil. Bu 60 kuyunun 13 tanesinin zarar gördüğünü biliyoruz, tespit ettik.” dedi.

“PATLAMA NEDEN ALT KISIMDA?”

Patlamanın üst kısımda değil de alt kısımda gerçekleşmesi kafaları karıştırmıştı. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapan ve Ziraat mühendisi olduğunu söyleyen bir kişi ise gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Buğday sıkışmasından kaynaklı patlamaların üst kısımlarda gerçekleştiğina dair örnekler paylaşan ziraat mühendisi Kocaeli’deki patlmanın alt kısımda gerçekleşmesinin tuhaf olduğunu söyleyerek “Bu tarihe kadar hiçbir tahıl silosu patlamasında patlama zeminde aynı şekilde 13 Siloyu etkileyecek tarzda olmadı.”dedi.

Ziraat Mühendisinin paylaşımına yorum yapan bir başka kullanıcı ise “' Patlamadan korunma dökümanı '' hazırlanmış mı ? Patlama önleyici exproof malzeme kullanılmış mı ? Zon 0, zon 1, zon 2 bölgeleri belirlenmiş mi ? Tüm bölgelerde çalışanlar için alınacak tedbirler dökümanda belirtilmiş mi ? Tüm bunlara rağmen mi patlama olmuş ?” sorularını yönelterek yeni şüpheler uyandırdı.

İŞTE ZİRAAT MÜHENDİSİNİN PAYLAŞIMLARI:

Ben Ziraat Mühendisiyim. Fotoğrafları yeni gördüm. Bu patlama bana göre toz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama değil gibi. Bilgilerimi paylaşayım. Benim bildiğim kadarı ile TMO Türkiye genelinde 2 çeşit silo kullanmaktadır. Çelik ve Betonarme Silo

Derince deki TMO silosunun tipi Betonarme Silo. Silolar genellikle silonun üst tarafından doldurulur. Tahıl yüklemesini kuyu ve diğer silolardan elevatörler ve konveyörler sayesinde yaparlar.Toz sıkışması önlemek için silolarda havalandırma sistemleri toz tutucu ve toz çekiciler vardır. Derince deki silonun tahıl depolama alanı fotoğraflardan anladığım kadarı ile zeminde değil +1. kattan başlıyor.1. Katın altında V koni şeklinde bir yapı var. V yapı zeminle temas etmiyor. Bu tasarım silonun depreme karşı dayanaklığını arttırıyorken bakım kolaylığı, arıza çıktığında bölgeye kolay ulaşım ve siloyu boşaltma kolaylığı sağlıyor. Aşağıdaki fotoğrafta silonun bakım ulaşım kapısını görmektesiniz. Patlamanın dıştan değil içten olduğunu görmektesiniz. Demirler dışarı doğru bükülmüş ve hepsi aynı hizada.

Siloların içine tahıl beslemesi kuyulardan ve silolardan yapılır. Bu iş silonun üst kısmından olur. Tahıl tozu soluduğumuz havadan ağırdır. Bu yüzden zemine doğru birikme eğilimindedir. Ancak silonun dışarısında toz birikmesi silonun yüksekliğinden dolayı bir birikmeolmadan dağılabilir. Silo içinde tahıl tozu uzaklaştırılamamışsa bu toz silo içinde depolanmaya başlayan tahılın üzerinde birikmeye başlar. Kırmızı ile gösterdim. Sarı ile gösterdiğim ise patlamanın nerede etkili olabileceği bölgeler.

Bu genel bilgileri verdikten sonra gelelim kafama takılan yerlere.TMO Genel Müdürünün yaptığı açıklamalardan göre 13 Silo zarar görmüş. Havalandırma fanlarının, toz toplayıcıların çalışır olduğunu, merkezi kumanda sisteminin faal olduğunu biliyoruz. Havalandırma fanları, toz çekiciler, toz toplayıcılar çalışır vaziyette ise sadece bakım kapısı açık olan 13 Silonun iç kısmında bu toz nasıl birikiyor?

Silolar doldurulur yada boşaltırken bu işlem tek silo üzerinden yapılır. Aynı anda 3-4 silo doldurulmaz yada boşaltılmaz. Bu durum böyle iken 13 silonun alt kısmında aynı seviyede hasar görmesini sağlayacak tozun birikmesini ben çözemiyorum. Sanki patlayıcılar silo bakım kapısından girilip gerekli yere yerleştirmiş bir izlenim veriyor.

Tahıl Siloları patlamalarına örnekler

13 Ağustos 2014'te Coshocton, Ohio'daki patlama.

22 Aralık 1977 Greater New Orleans tahıl asansörü patlaması

Her şeyin bir ilki olabilir.

????Bu tarihe kadar hiçbir tahıl silosu patlamasında patlama zeminde aynı şekilde 13 Siloyu etkileyecek tarzda olmadı.

????Videoda 00.50 saniyeye dikkat patlama yukarıdan başlıyor

Son iki madde kafamı çok karıştırdı. Bu şekilde patlamadan etkilenmiş 13 silo var. Bana tuhaf gelen kısım bu görüntüler işte.

BAŞKA BİR KULLANICININ YORUMU:

Çok iyi bir anlatım olmuş. Toz patlamasının olduğu silonun havaya uçması gerekirdi. Çelik ya da beton fark etmez. Yanında bulunanlar da hasar alırdı ama bu şekilde değil.

Tüm silolarda aynı anda toz patlaması olması mümkün değil. Benim merak ettiğim de bu işletmeye ait ''Patlamadan korunma dökümanı '' hazırlanmış mı ? Patlama önleyici exproof malzeme kullanılmış mı ? Zon 0, zon 1, zon 2 bölgeleri belirlenmiş mi ? Tüm bölgelerde çalışanlar için alınacak tedbirler dökümanda belirtilmiş mi ? Tüm bunlara rağmen mi patlama olmuş?

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu her yerde patlamadan korunma dökümanı hazırlama zorunluluğu var. Devlet 40 m2lik, günde yarım teneke tiner kullanan bir işyerinden bile bu dökümanı istiyor. Kendi işletmesinde neden hazırlamamış ?

RUSYA'DAN GELEN TAHILLARIN İNDİRİLDİĞİ SIRADA PATLAMA

Öte yandan Rusya'dan gelen buğdayların limana indirilişi sırasında patlama meydana geldiği iddia edilmişti. Bu iddia ziraat mühendisinin iddialarını da doğurur oldu.