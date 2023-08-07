Kocaeli'de patlama

Olay, saat 14.35 sıralarında Derince Limanı'nda bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında meydana geldi.
Limanda bulunan silolarda bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana gerçekleşti.
Patlamanın ardından bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekiplerin başlattığı çalışma devam ediyor.
Olayda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Derince Belediye Başkanı bir açıklama yaparak incelemeler yapıldığını patlamanın henüz net olmadığını bildirdi.
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