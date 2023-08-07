İşte Kocaeli'deki patlama anı

Kocaeli Derince Limanı’nda Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait siloda patlama meydana geldi. Patlamada 12 kişi yaralandı. Patlama anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntüler akıllara Beyrut’taki büyük patlamayı getirdi.
LBNAN’DA NELER OLDU?
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen büyük patlama kenti adeta harabeye çevirmişti. Beyrut Limanı’nda 2020 yılının ağustos ayında bir konteynerde meydana gelen patlamada 235'ten fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmıştı.
Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.
Patlamanın limanda bir süredir bekletilen amonyum nitrat yüklü konteynerden kaynaklandığı öğrenilmişti.