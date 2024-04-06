Meral Akşener’e 8 rakip çıkıyor! Ünlü gazeteci isim verip tek tek saydı

Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti’de sular durulmuyor. Partinin üst düzey yetkililerinden peş peşe istifa gelirken, 27 Nisan’da Olağanüstü Seçimli Kurultay yapılacak.

Mevcut Genel Başkan Meral Akşener’in aday olup olmayacağı ise belli değil.

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki son yazısında Koray Aydın, Bilge Yılmaz, Buğra Kavuncu, Tolga Akalın, Uğur Poyraz ve Kürşad Zorlu’nun kurultayda aday olabileceğini ileri sürdü.

Gazeteci Hilal Köylü ise Ayyüce Türkeş ve Müsavat Dervişoğlu’nun da aday olabileceğini iddia etti.

İsmail Saymaz parti yetkileriyle yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:

“KILIÇDAROĞLU TAKTİĞİ İZLEYECEK”

İyi Parti’de şu iki çizgi rekabet halinde: “Akşener eşittir İyi Parti” diyenler. “İyi Parti, Akşener’den büyüktür” düşüncesini savunanlar. Akşener’in Kılıçdaroğlu gibi, “Ben ‘Adayım’ demem” taktiği izleyeceği ve eğer istifa talebini bastırmayı başarabilirse yeniden aday olacağı anlaşılıyor. Ancak işi sandığı kadar kolay değil

“YİNE SEÇİLEBİLİR AMA BİR ŞEY İFADE ETMİYOR”

Akşener’in istifa etmeyeceğini ve aday olacağını düşünüyor. Etmezse ne olur? “Yine seçilebilir. Ama seçilmesi birşey ifade etmiyor ki” diyor. Akşener’in devam etmesi İyi Parti açısından ne sonuç verir? Şöyle devam ediyor: “2028 için yeni bir hikaye yazmamız lazım. Bunu becerebilirsek, olur. Ama becerebilecek gücü görmüyorum.”