Murat İde’den Meral Akşener’e zehir zemberek sözler! 5 yıl boyunca sağ koluydu…

Kaynak: TGRT
Murat İde’den Meral Akşener’e zehir zemberek sözler! 5 yıl boyunca sağ koluydu…
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 5 yıl boyunca basın danışmanlığını yapan ve adım adım takip eden Murat İde son katıldığı televizyon programında birlikte görev yaptığı parti liderine çok sert sözlerle yüklendi.

Murat İde, Cem Küçük ile birlikte yaptığı Medya Kritik programında İYİ Parti’yi masaya yatırdı.

Meral Akşener’in Nevşehir’deki “Dürüst olduğuna inanıp seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin birer hırsız olduğunu anladık” sözlerini eleştiren İde, “Akşener bugün Erdoğan'ı eleştirdi, eksikliklere işaret etti ama çamur atmadı. Belediye başkanlarına ise hırsız dedi. 5 yıl ne kadar kıymetli, dürüst olduklarına anlattığınız belediye başkanlarına bugün 'hırsız' diyorsanız millet de size 'Bu hırsızlığa niye ortak oldun!' diye sora” ifadelerini kullandı.

AKŞENER NEVŞEHİR’DE NE DEMİŞTİ?

"Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna inanıp seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımız çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil” diyen Meral Akşener “Mesela ben çok üzgünüm. Aldığımız oy oranı, kazandığımız yerlerin azlığı ve çokluğu üzerinden değil. O sizin, milletimizin bize verdiği bir mesaj. O mesajı alır, düşünür, değerlendiririz. Ama bugün burada tahmin edemeyeceğiniz bir mutluluk yaşıyorum. Bir hakkın iadesi var” şeklinde konuşmuştu.

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