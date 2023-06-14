Simit aldım meyve suyunu alamadım. Bu bir 'Ağla Sevgili Yurdum Ağla' haberidir

Ankara'daki emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin artırılması talebiyle yapılan eylemi izlemeye gelen emekli bir vatandaş "Simit aldım, ancak gücümüz ona yetiyor. Meyve suyunu da alamadım, para yok" dedi.

Simit aldım meyve suyunu alamadım. Bu bir 'Ağla Sevgili Yurdum Ağla' haberidir

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği ve emek örgütleri emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin artırılması için Ankara’da eylem yaptı.

“SİMİT ALDIM, MEYVE SUYUNU ALAMADIM. PARA YOK”

Yapılan eylemi izlemeye gelen 65 yaşındaki emekli Mehmet Karabulut adlı vatandaş, “Simit 5 TL olmuş. Lokantaya girip de bir yemek yiyemiyorsun. Aldığımız 7 bin lira maaş ya. Ev kiramız da olmuş 8 bin lira. Ben ne yiyeyim arkadaş? Yönetemeyen çekilsin gitsin. Simit aldım, ancak gücümüz ona yetiyor. Meyve suyunu da alamadım, para yok. Emekli bu durumda” ifadelerini kullandı.

"HANİ EKONOMİYİ YÜKSELTECEKTİN”

Karabulut, emekli olduğunu ve geçinemediğini şu sözlerle ifade etti:

“Simit 5 TL olmuş. Lokantaya girip de bir yemek yiyemiyorsun. Ben, 2001’de Demiryolları’nda emekli oldum. Bizim intibak zammımızı da vermediler. Aldığımız 7 bin lira maaş ya. Ev kiramız da olmuş 8 bin lira. Ben ne yiyeyim arkadaş? Yönetemeyen çekilsin gitsin. Simit aldım, ancak gücümüz ona yetiyor. Meyve suyunu da alamadım, para yok. Emekli bu durumda. Bundan sonra ülke yönetilse ne olacak? Ev kiram 5 bin lira oldu, 2 bin lira para kalıyor bana. Maliye Bakanı değişiyor, dolar başını aldı gidiyor. Hani ekonomiyi yükseltecektin? Şu anda kurban 10 bin lira. Kurban kesemiyorum ki. Neyle keseyim? 7 bin lira maaş alıyorum. 5 bin TL kira, 2 bin lira para kalıyor. Ben neyle geçineyim.”

“EV KENDİMİN OLDUĞU HALDE YİNE DE YETMİYOR"

Emekli maaşının 8 bin 500 olduğunu söyleyen 70 yaşındaki Nuri Temiz ise “Ev kendimin olduğu halde yine de yetmiyor. Ayda 2 bin lira doğal gaz parası veriyorum. Elektrik, su… Ne kaldı geriye? Üç engellim var, bir de ben dört. Ben böbrekten rahatsızım. Karım tedavi görüyor. Yetmiyor. Ne olacak? Açlıktan öleceğiz” dedi.

İlgili Haberler
Kendisine mikrofon uzatılan vatandaş zamlara böyle tepki verdi. “Simidi bulamasın bu insanlar”
İşte “Ama montaj ama şu ama bu” diye geçen seçim sürecinin topluma olan etkisi
Mendil satarak geçinemediğini söyleyen vatandaş: AKP'ye oy verdim, o bizim enişte
Çay zammını vatandaş böyle yorumladı: Oh canıma değsin. Simit bulamasınlar
Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
Mersin'de 4 araç çarpıştı: 7 yaralı Güncel
Mersin'de 4 araç çarpıştı: 7 yaralı
İstinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı Güncel
İstinat duvarı çöktü, araçlar altında kaldı
Beyaz Saray talimatı verdi: İsveç NATO üyesi olmalı Dünya
Beyaz Saray talimatı verdi: İsveç NATO üyesi olmalı
Ankara’da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı Güncel
Ankara’da kontrolden çıkan araç park halindeki araca çarptı
Tutundukları tente uçurtma gibi havalandı. Çıkan fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti Dünya
Tutundukları tente uçurtma gibi havalandı. Çıkan fırtınada 3 kişi hayatını kaybetti
Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı Güncel
Meteoroloji saat vererek şiddetli yağış uyarısı yaptı