İşte “Ama montaj ama şu ama bu” diye geçen seçim sürecinin topluma olan etkisi

Sokak röportajında muhabir, sokaktan geçen vatandaşlara "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" şeklinde bir soru yöneltti. Halk Mikrofonu isimli Youtube kanalına konuşan bir kadın ise tepki çeken ifadeler kullandı:

“CEHENNEMİN DİBİNE GİTSİN”

"Cehenneme kadar yolu var Kılıçdaroğlu'nun. Cehennemin dibine gitsin. Onu istemiyoruz bu dünyada. Hem siz caminin kapısına neden geldiniz? Caminin kapısında neden soruyorsunuz?"

Bu sözler üzerine muhabir "Cami sizin mi?" diye sordu. Kadın "Bizim değil de... Cami bizim ama siz bunu caminin kapısında soramazsınız. Kılıçdaroğlu caminin kapısına yakışmaz. İstemiyorum, keyfimin kahyası mısın?" yanıtını verdi.

“CAMİ SİZE Mİ AİT?”

Kadının bu sözleri ise çevrede bulunan vatandaşlardan tepki çekti.

Bir kadın ise tepki göstererek “Cami size mi ait? Neden her şeyi bu kadar benimsiyorsunuz? Çok yanlış yapıyorsunuz." diye konuştu.

“ÇALMIYOR ÇÜNKÜ DÜRÜST”

Bir diğer kadın ise "Neden istemiyorsun Kılıçdaroğlu'nu? Çalmıyor çünkü dürüst." şeklinde konuştu.