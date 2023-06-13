Kendisine mikrofon uzatılan vatandaş zamlara böyle tepki verdi. “Simidi bulamasın bu insanlar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim döneminde “Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz” açıklaması yaptı.

Çaykur ise kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 43 zam yaptı.

"OH CANIMA DEĞSİN, SİMİT BULAMASINLAR"

Çaykur'un kararı sonrasında vatandaş, vatandaş sokak röportajında yüzde 43'lük zaman zammı yorumladı. Bir vatandaşın tepkisi ise sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaşın zamma yorumu, "Oh canıma değsin, simit bulamasınlar" oldu.

"DAHA İYİ GÜNLERİ BUNLAR"

eskisehirhaber.com'un muhabir, vatandaşa, "Çay fiyatlarına yüzde 43 zam geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Vatandaş'ın hiç beklenmedik cevabı ise şu oldu:

"Oohh canıma değsin. Daha iyi günleri bunlar. Vallahi ben sigara içiyorum bak. Canıma değsin. Simidi bulamasınlar simidi. Ya bir ayakkabı 20 sene giyilir mi ya? Arkadaş akıllı ol"