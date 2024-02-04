Şimşek’in yerine gelecek belli…

8 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan ve sosyal medya “X” hesabından “affedilme” mesajı yayınlayan Hafize Gaye Erkan’ın görevinden azledildiğini bilmemek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tanımamak demektir.

Tarih 30 Haziran 2018: Dolar: 4,6 lira. Enflasyon: Yüzde 8,5 Merkez Bankası faizi; Yüzde 17,75.

Erdoğan dedi ki; “Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Merkez Bankası faizi düşürsün ki enflasyon düşsün…”

2016’dan bu yana Merkez Bankası Başkanı olan Murat Çetinkaya dedi ki; “Olmaz efendim, enflasyon artar.”

Tarih: 05 Kasım 2019: Erdoğan dedi ki; "Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu."

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal oldu ama yeterli faiz indirimini o da yapmadı.

Erdoğan yine kızdı; Uysal görevden azledildi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal oldu ama o da faizi düşürmedi ve azledildi.

2021’de Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı ve rekor indirimlerle Erdoğan’ın sözünü yerine getirdi:

-Dolar 25 lira, enflasyon yüzde 100, Merkez Bankası faizi yüzde 8,5 oldu.

Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs’ta ekonomimin başına Mehmet Şimşek’i Merkez Bankası Başkanlığı’na da Hafize Gaye Erkan’ı atadı.

2 Şubat 2024’te de Erkan’ı azletti. Çünkü bir dolar kredi dahi getiremedi Amerika’dan…

Erdoğan’ın inadı çok acı sonuç verdi, vermeye de devam ediyor.

-Haziran 2018’de bir dolar 4,6 lira…

-Şubat 2024’te bir dolar 30,52 lira…

Erdoğan, Erkan’ın yerine Fatih Karahan’ı atadı.

Mehmet Şimşek’in yeni Merkez Bankası Başkanı’nın atanmasından haberi dahi olmadığı anlaşılıyor.

Çünkü atama Murat Mertcan tarafından önerildi.

Karahan, 22. ve 23. dönem Eskişehir Milletvekili ve eski Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın ablası Prof. Dr. Hatice Karahan ile SGK Eski Genel Müdürü Prof. Dr. Servet Rüştü Karahan’ın oğlu.

Hatırlatayım; 2007 yılında Mehmet Şimşek’i Erdoğan ile tanıştıran da dönemin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Mercan’dı.

Şu notu da ekleyeyim.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Murat Mercan’ın damadı.

Mehmet Şimşek’in son kullanma tarihi de göreceksiniz 31 Mart 2024 yerel seçim sonrasıdır.

Şimşek de azledilecektir.

Çünkü Şimşek de bir dolar kredi bulamadığı gibi faizi yüzde 45’e çıkarmasına rağmen ne dolar ne de enflasyon artışını durdurabildi.

Yerine atanacak isim dahi belli; Murat Mertcan…