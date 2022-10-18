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Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şok sözler. "Uyuz oluyorum o doktora"

Şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, Özlem Esra Ada’nın sunduğu 'Pembe Masa' adlı programda 2019 yılında aralarının bozulduğu Ferhat Göçer'i bombaladı. Çarpıcı açıklamalar yapan Akçıl “Asla şarkı vermem dediğin birisi var mı?” sorusuna “Ferhat Göçer, uyuz oluyorum o doktora” cevabını verdi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 12:49
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Aralarındaki kriz yine alevlendi! Sinan Akçıl Ferhat Göçer için "Uyuz oluyorum o doktora" dedi

Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e şok sözler. ''Uyuz oluyorum o doktora''
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Şarkıcı Sinan Akçıl, önceki gün konuk olduğu Özlem Esra Ada’nın sunduğu ‘Pembe Masa’ adlı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ünlü müzisyen “Asla şarkı vermem dediğin birisi var mı?” sorusuna “Ferhat Göçer, uyuz oluyorum o doktora” diye cevap verdi. 

Sinan Akçıl bunun sebebini de şöyle açıkladı: 

“Ferhat’ı Ferhat yapan şarkıların üçte biri bana ait. Ama o çıkıp ekranda bana ‘medya maymunu’ dedi. Ben de o zaman ‘medya maymunuysam bir daha şarkılarımı söyleme, eğer söylersen de Mehmetçik Vakfı’na bağış yap’ dedim. Beş konserde takibini yaptım, yatırdı. Ama devamında yatırdı mı bilmiyorum, inşallah yatırıyordur.”

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