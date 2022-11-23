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Sinan Akçıl evliliğe yeşil ışık yaktı. "Her an evlenebilirim"

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan ve şimdilerde Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu'yla yeni bir aşka yelken açan Sinan Akçıl, evliliğe yeşil ışık yaktı.  

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:53
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Sinan Akçıl’dan evlilik sinyali: Yine her an evlenebilirim 

Sinan Akçıl evliliğe yeşil ışık yaktı. ''Her an evlenebilirim''
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Müzisyen  Sinan Akçıl, Özgür Aras'ın radyo programına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

"EVLİLİK BENDE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖLDÜRDÜ"

Evlilik bende özgürlüğü öldürdü diyen Sinan Akçıl, "Evlilik benim beynimdeki özgürlüğü öldürdü. Bu yanlış anlaşılmasın başka bir kadınla flört etmek anlamında değil. Sadece o baskı insanı, diken üzerinde yürüyormuşum baskısı o benim iki arada bir derede bıraktı. 'Daha zamanı değil miydi?' dediğim zamanlar oldu. Evlilik bende travma yaratmadı. Yine her an evlenebilirim, hiç öyle bir korkum yok." şeklinde konuştu.

BURCU KIRATLI İLE İKİ KEZ BOŞANDI

Sinan Akçıl, oyuncu Burcu Kıratlı ile ilk olarak 1 Ocak 2018'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, 9 ay evli kalan çift ani bir kararla da boşanmıştı. Ayrılığa dayanamayan ikili Şubat 2021'de birlikteliklerine bir şans daha vermiş ve yeniden dünyaevine girmişti. İkili, kısa bir süre sonra yeniden boşanma kararı almıştı.

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