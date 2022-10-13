13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aylin Coşkun’dan Sinan Akçıl’a şok suçlama: Paramın üstüne yattı

Aylin Coşkun’dan Sinan Akçıl’a şok suçlama: Paramın üstüne yattı

Şarkıcı Aylin Coşkun, birçok besteciye para verdiğini ve karşılığında henüz şarkı sözü alamadığını belirterek, Sinan Akçıl hakkında şoke eden bir suçlamada bulundu. 

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 13:14
Takip Et

Şarkıcı Aylin Coşkun'dan Sinan Akçıl hakkında olay açıklama: Paramın üstüne yattı!

Aylin Coşkun’dan Sinan Akçıl’a şok suçlama: Paramın üstüne yattı
+
Aa
-

Şarkıcı Aylin Çoşkun ve eşi Volkan Aslan, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Coşkun,  müzisyen Sinan Akçıl’a şok suçlamada bulundu. 

“ŞARKI HALA ORTADA YOK”

Yeni bir albüm yapmak istediğini söyleyen Aylin, "Sinan’a para verdim. Çok zaman geçti. Ama şarkı hâlâ ortada yok. Bir de paramın üstüne yattı. Parayı harcadıktan sonra şarkıyı vermek istemez tabii" dedi.

“TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYORUM”

Ayrıca Aylin Coşkun bebek sahibi olmak için tedavi gördüğünü de söyledi. Coşkun, “Tüp bebek tedavimden dolayı sahnelerden uzak kaldım. Tedavim devam ediyor. İnşallah bitecek az kaldı" dedi. 


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
1
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
2
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿Son ankette Millet İttifakı farkı açtı. MHP baraj altı kaldı İYİ Parti büyük sıçrama yaptı
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
3
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
4
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Tartışan dedeler yürüyemeyince. Mahkeme heyeti huzurevine geldi
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
5
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Enerji krizi tırmanıyor. Avrupa’nın petrol ambargosu hamlesine Rusya'dan kritik yanıt
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
6
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿Seri zamların ardından motorine indirimcik geldi
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
7
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
﻿Gebe ve emzirenlere çok ciddi uyarı!
﻿Gebe ve emzirenlere çok ciddi uyarı!
﻿Gebe ve emzirenlere çok ciddi uyarı!
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿İYİ Parti'de 'centilmenlik komitesi' oluşturuldu
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿Ailesinde meme kanseri olanlar dikkat!
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 98 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.