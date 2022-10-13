Aylin Coşkun’dan Sinan Akçıl’a şok suçlama: Paramın üstüne yattı

Şarkıcı Aylin Çoşkun ve eşi Volkan Aslan, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Coşkun, müzisyen Sinan Akçıl’a şok suçlamada bulundu.

“ŞARKI HALA ORTADA YOK”

Yeni bir albüm yapmak istediğini söyleyen Aylin, "Sinan’a para verdim. Çok zaman geçti. Ama şarkı hâlâ ortada yok. Bir de paramın üstüne yattı. Parayı harcadıktan sonra şarkıyı vermek istemez tabii" dedi.

“TÜP BEBEK TEDAVİSİ GÖRÜYORUM”

Ayrıca Aylin Coşkun bebek sahibi olmak için tedavi gördüğünü de söyledi. Coşkun, “Tüp bebek tedavimden dolayı sahnelerden uzak kaldım. Tedavim devam ediyor. İnşallah bitecek az kaldı" dedi.



