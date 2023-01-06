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Sinan Ateş cinayetinde 2 gözaltı

Sinan Ateş cinayeti kapsamında sürdürülen soruşturmada 2 gözaltı daha gerçekleştirildi. İstanbul'da gözaltına alınan şahısların keşif yaptığı iddia edildi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 18:28
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Sinan Ateş cinayeti kapsamında iki gözaltı

Sinan Ateş cinayetinde 2 gözaltı
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Sinan Ateş cinayetinde, saldırıyla ilgili olarak 2 şüpheli daha İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerin saldırı öncesi keşif yaptığı iddia edildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda saldırıyla ilgili olduğu iddia edilen 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin silahlı saldırı öncesi keşif yaptığı iddia ediliyor.

10 TUTUKLAMA

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Dün emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel harekat polisi dört şüpheli daha çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

SUİKASTİN AZMETTİRİCİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLEN İSİM DÜN AKŞAM YAKALANMIŞTI

Sinan Ateş’in cinayetinin azmettiricisi İstanbul'da yakalandı. Beykoz'un İshaklı köyünde yakalanan Dodo lakaplı Doğukan Çep, Hasan Ferit Gedik cinayeti davasında 35 yıl 4 ay hapis cezası almış ve aranıyordu.

Ankara Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Ateş cinayeti soruşturmasıyla ilgili bir süredir İstanbul'da firari şüphelileri yakalamak için çalışma yürütüyordu. Bugün akşam saatlerinde Ateş cinayetine ilişkin aranan Doğukan Çep'in Beykoz İshaklı Köyünde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. İstanbul ve Ankara polislerinin ortaklaşa yaptığı çalışma sonucunda otele baskın düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden Doğukan Çep otelin arka kısmında bulunan ormanlık alana kaçmak istedi. Bu sırada polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi etmesinin ardından Doğukan Çep yakalandı. Gözaltına alınan Doğukan Çep'in Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma devam ediyor.

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