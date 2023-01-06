Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Sinan Ateş sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Aralık 2022 günü cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin"

TUTUKLU SAYISI 10'A ULAŞTI

Sinan Ateş’in cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 10'a ulaştı. "Tetikçi" olduğu öne sürülen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep de İstanbul Beykoz'da yakalandı.