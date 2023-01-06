6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Sinan Ateş sorusu

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Sinan Ateş sorusu

CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin." dedi

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 17:08
Takip Et

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Sinan Ateş sorusu

Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Sinan Ateş sorusu
+
Aa
-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Aralık 2022 günü cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin"

 

TUTUKLU SAYISI 10'A ULAŞTI

 Sinan Ateş’in cinayetine ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 10'a ulaştı. "Tetikçi" olduğu öne sürülen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep de İstanbul Beykoz'da yakalandı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
1
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
2
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
3
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
4
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
5
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Bu kez oğlu konuştu: Televizyondan öğrendi...
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
6
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Muharrem İnce’den ‘ittifak’ açıklaması. Görüştükleri dört partiyi açıklayıp tarih verdi
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
7
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Çalışanların maaşlarına yüzde 104,6 zam
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Böyle vahşet olmaz! Paşa'yı kulübesinde diri diri yaktılar
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Gazinoda çatışma çıktı: Bir asker öldü
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
﻿Eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı, son yolculuğuna uğurlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.