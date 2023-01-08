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Sinan Ateş cinayetinin bir numaralı ismi Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı: Yalancı katil boynuna ve karnına ateş etmesine rağmen “Amacımız gözdağı vermekti” dedi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı. Çep, amacının Ateş'in öldürülmesi değil, korkutulması olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 01:44
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Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı: Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermekti

Sinan Ateş cinayetinin bir numaralı ismi Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı: Yalancı katil boynuna ve karnına ateş etmesine rağmen “Amacımız gözdağı vermekti” dedi
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

"AMAÇ ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Ateş cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan Doğukan Çep’in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

NTV’nin edindiği bilgiye göre; Sinan Ateş’e biri çene altı boyun, biri karın, 2'si sağ bacak ve biri de sol bacağına olmak üzere 5 el ateş eden Çep, ifadesinde “Sinan Ateşi ocak başkanıyken bize sahip çıkmadı. Yargıtay’da temyiz aşamasındaki bir dosyam için yardım istedim ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığı ile korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık. Öldürülme amacımız yoktu” dedi.

“Dodo” lakabı kullanan Doğukan Çep’in, İstanbul Gülsuyu’da Hasan Ferit Gedik cinayetinde 35 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

KEŞİF DE YAPILDI

Şüphelinin cinayetten 2 gün önce İstanbul’dan Ankara’ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından önce Bolu Gerede’ye ardından İstanbul’a gittiği belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Tetikçi olduğu belirlenen ve hala aranan Eray Özyağcı’yı Ankara’ ya getiren özel harekat polislerinden birinin uyuşturucu kaydı bulunduğu da bildirildi.

Zanlının suç kaydına rağmen nasıl polis olduğu araştırılıyor. Polisler ilk ifadelerinde zanlıyı kim olduğunu bilmeden Ankara’ya getirdiklerini savundu. İsmini ve tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendiklerini söyledi.

Cinayet ile ilgili soruşturmada bugüne kadar 17 isme ulaşıldı. Tetikçi dışındaki tüm isimler yakalandı. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yürütülen soruşturmada Organize, Narkotik, Terör ve İstihbarat gibi birimler de destek veriyor.

SORUŞTURMADA TUTUKLU SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen 5 zanlıdan 3 ü tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında azmettiricilikle suçlanan Doğukan Çep ile keşif görevi yapmakla suçlanan Suat Kurt’ da var. Tutuklananların sayısı 13 e yükseldi.

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