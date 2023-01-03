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Sinan Ateş cinayetinde gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 16:23
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Sinan Ateş cinayetinde 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sinan Ateş cinayetinde gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürdüğü, gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

 

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Selim
3.01.2023 16:37
Derme çatma siyasetçiler ülkücüleri haber yapmalıdır.  
 
ÜLKÜC嘋
3.01.2023 16:32
gerçek katiller değildir kesin kukla ,dublörleridir  
 
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