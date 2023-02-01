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  • Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan Doğukan Çep'in cezaevinden gönderdiği mesaj: Konuşursak kimse yerinden kalkamaz

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan Doğukan Çep'in cezaevinden gönderdiği mesaj: Konuşursak kimse yerinden kalkamaz

Gazeteci Recep Canpolat, Sinan Ateş cinayetinin azmettiricilerinden olan Doğukan Çep'in "Konuşursak kimse yerinden kalkamaz" diyerek gözdağı verdiğini söyledi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 09:21
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Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan Doğukan Çep'in cezaevinden gönderdiği mesaj açıklandı

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan Doğukan Çep'in cezaevinden gönderdiği mesaj: Konuşursak kimse yerinden kalkamaz
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Türkiye Sinan Ateş cinayetinin bütün yönleri ile aydınlatılmasını ve tetiiği çektiren perde arkasındaki ellerin ortaya çıkarılmasını beklerken, gazeteci Recep Canpolat'tan dikkat çeken bir iddia geldi.

Canpolat Youtube kanalı Zanka TV'de yaptığı açıklamalarda, Sinan Ateş cinayetindeki tutukluların ifade tutanaklarından şok eden bölümler aktardı.

Canpolat, cinayetin azmettiricisi olan Doğukan Çep'in, "Konuşursak kimse yerinden kalkamaz" şeklinde bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Öte yandan Canpolat "Emniyete üst düzey bir yönetici koşa koşa gitti." dedi. 

RECEP CANPOLAT İFADELERİ PAYLAŞMIŞTI

Daha önce de Canpolat cinayet ile ilgili zanlıların ifadelerini yayınlamıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canpolat; “ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANI MERHUM SİNAN ATEŞ SUİKASTININ İSTANBUL AYAĞI, TUTUKLU M.U.'NUN İFADESİYLE ORTAYA ÇIKTI. SİNAN ATEŞ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!...” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Ateş'in öldürülmesi olayına karışan 2'si özel harekat polisi toplam 13 kişi tutuklandı. Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Suikastta adı geçen Doğukan Çep, ifadesinde, firari tetikçi Özyağcı'yla birlikte Darıca'da bir restoranı silahla bastıklarını, 4 kişiyi yaraladıklarını itiraf etti.

Ancak tetiği çeken Eray Özyağcı, 30 Aralık’tan bu yana bulunmadı.

"AMAÇ ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Çep’in emniyette verdiği ifade ortaya çıkmıştı. Çep ifadesinde “Sinan Ateşi ocak başkanıyken bize sahip çıkmadı. Yargıtay’da temyiz aşamasındaki bir dosyam için yardım istedim ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığı ile korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık. Öldürülme amacımız yoktu” demişti. 

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M.C
1.02.2023 10:44
Aslinda diyor ki, beni hapisten cikarin yoksa konusurum sizde yanarsiniz. Eninde sonunda birisi konusacak.Belki secimlerden once. Belkide secimde yerini begenmeyen biri.  
 
Doğrusu
1.02.2023 10:35
Aklınıza hangi mafya türü gelirse gelsin hepsinin kullandığı ortak tetikçiler aynı yapıdan yetişmedir.Muhsin başkandan sonra oluşan malum yapı fikirsiz, zikirsiz sokak kabadayılarının yetiştiği yer ol  
 
1950
1.02.2023 10:25
Evet siz maşasınız, asıl maşayı tutan ise mhp yönetimi, acaba Sinan Ateş ne biliyordu??? Bedeli canı oldu  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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