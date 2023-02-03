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Sinan Ateş cinayetinde 31 Aralık’a kadar işi halledin diyen kim. Recep Canpolat açıkladı

Gazeteci Recep Canpolat’ın Sinan Ateş suikastında tutuklanan tetikçi Doğukan Çep’le ilgili yaptığı “Seçim öncesi 31 Aralık öncesi suçlar için genel af çıkacak” paylaşımı dikkat çekti.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:26
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Recep Canpolat Sinan Ateş cinayetinde bu işi halledin diyeni açıkladı

Sinan Ateş cinayetinde 31 Aralık’a kadar işi halledin diyen kim. Recep Canpolat açıkladı
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Türkiye Sinan Ateş cinayetinin bütün yönleri ile aydınlatılmasını ve tetiği çektiren perde arkasındaki ellerin ortaya çıkarılmasını beklerken, gazeteci Recep Canpolat'tan dikkat çeken bir iddia geldi.

Canpolat konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

“31 ARALIK ÖNCESİ GENEL AF ÇIKACAK”

Canpolat ilk paylaşımında, “Daha önce söylediğim “Sinan Ateş’in katili ve organizatörün ana motivasyonu” hakkındaki yorumum gerçek çıktı. Tetikçiyi organize eden Doğukan Çep’e “Eylemi 31 Aralık’tan önce yapmanız gerekir. Seçim öncesi 31 Aralık öncesi suçlar için genel af çıkacak” diyerek Çep’i ikna eden kim?”

Canpolat paylaşımının devamında, “Cinayetin Ankara ve İstanbul azmettiricileri, Sinan Ateş’i katleden torbacılara “31 Aralık öncesi suçlar için genel af çıkacak” diyerek motive ederken, organizatör Doğukan Çep’in ise keşif amacıyla Suat Kurt’u, 23 Aralık’ta Gebze’den Ankara gönderdiği ortaya çıktı.” ifadelerini kullandı.

Recep Canpolat attığı 3. twitinde ise katil zanlısı Doğukan Cep gerçek ifadesi paylaştı

Canpolat paylaşımında;
"Sinan Ateş cinayetinin faillerinden Doğukan Çep polis ifadesinde SİNAN ATEŞ’İ TANIMIYORUM demiş.
Daha önce basına servis edilen “Yargıtay’daki dosya ile ilgili yardım istedim. Yardım etmedi. Onun için bu eylemi yaptım” sözünün bilinen merkezler tarafından UYDURULDUĞU ortaya çıktı.." dedi.
 

İşte Canpolat'ın arka arkaya attığı twitler:
1. twit

2. twit

3. twit

RECEP CANPOLAT İFADELERİ PAYLAŞMIŞTI

Daha önce de Canpolat cinayet ile ilgili zanlıların ifadelerini yayınlamıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canpolat; “ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANI MERHUM SİNAN ATEŞ SUİKASTININ İSTANBUL AYAĞI, TUTUKLU M.U.'NUN İFADESİYLE ORTAYA ÇIKTI. SİNAN ATEŞ İÇİN ADALET İSTİYORUZ!...” ifadelerini kullandı.

 Sinan Ateş suikastında tutuklanan tetikçi Doğukan Çep (Üstte)

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Sinan Ateş çay içerken

Ateş'in öldürülmesi olayına karışan 2'si özel harekat polisi toplam 13 kişi tutuklandı. Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Suikastta adı geçen Doğukan Çep, ifadesinde, firari tetikçi Özyağcı'yla birlikte Darıca'da bir restoranı silahla bastıklarını, 4 kişiyi yaraladıklarını itiraf etti.

Sinan Ateş 'Atatürk' konulu kitabı okurken

Ancak tetiği çeken Eray Özyağcı, 30 Aralık’tan bu yana bulunmadı.

Sinan Ateş makam odasında

 

Sinan Ateş çalışma odasında

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş MHP lideri Bahçeli'nin yanında 
 
Sinan Ateş röportaj sırasında
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HEP İLGİ ALANI
3.02.2023 17:08
MHP GENEL BAŞKANI COK SEVER AF YASADINI  
 
AF YASASI KAPSAMINA ALINIRSA AF ÇIKARTAN LAR DOSYAYI KAPATMAK İÇIN AF ÇIKARTILIRSA AFIN İÇINE ALINIRSA SUÇLARINA ORTAKDIR DESTEKCİSİDİR
3.02.2023 17:07
SEÇİM İFIRSATA ÇEVİRİP SUIKAST KURANLAR ARACILIK EDRNLER KESIF YAPANLAR YATAKLIK YAPANLAR PUSU KURANLAR SUÇLULARI SAKLAYANLAR  
 
SUÇ USTU YAKALANDİLAR
3.02.2023 16:59
TETİKCİ URETME MERKEZİ OLMUŞLAR, PANİK OLDULAR.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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