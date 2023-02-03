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Sinan Ateş’in dayısı MHP’den istifa etti. 11 Şubat sonrası bildiklerimizi anlatacağız

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in dayısı, Bursa Yıldırım Belediyesi MHP'li meclis üyesi Mustafa Bozkurt partisinden istifa etti. Bozkurt, 'Biz Sinan evladımızın 40’ı mevlidini 11 Şubat Cumartesi akşam okutacağız. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız' dedi...

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 18:26
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Sinan Ateş’in dayısı Mustafa Bozkurt MHP’den istifa etti

Sinan Ateş’in dayısı MHP’den istifa etti. 11 Şubat sonrası bildiklerimizi anlatacağız
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından MHP tabanında tepki istifaları devam ederken, Bursa’dan da ilk istifa geldi.

MHP'DEN İSTİFA ETTİ

Sinan Ateş’in dayısı Yıldırım Belediyesi MHP’li meclis üyesi Mustafa Bozkurt, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

YILLARIMIZI VERDİK BİR DAVA UĞRUNA

Konuya ilişkin Sözcü’den Halil Ataş'a konuşan Mustafa Bozkurt, “Artık eski Türkiye’de yaşamıyoruz. Yıllarımızı verdik bir dava uğruna. Bizim arkamızda olmayan bir toplumda olmamız bize zarar verecektir. Bu düşünce ile MHP’den istifa ettim. Bağımsız meclis üyesi olarak hizmetime devam edeceğim” dedi.

ADALETİN TECELLİ EDECEĞİNE KALBEN İNANIYORUZ

Yeğeni Sinan Ateş’in cinayeti ile ilgili de konuşan Bozkurt, “Bizim gösterdiğimiz tepkiler çok bir şey değil aslında. Biz adaletin tecellisini bekliyoruz. Adaletin yürüyen çarkına biz engel olan taraf olmak istemiyoruz. Haykırmayışımız, sessiz kalışımız, bir yerden korktuğumuz, çekindiğimiz için değil. Anayasa’daki adaletin tecelli edeceğine kalben inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş’in dayısı Mustafa Bozkurt şöyle konuştu;

SÜMEN ALTINA KOYULMASINA ASLA HAZMEDEMEYİZ, ETMEYECEĞİZ DE

Bu ülkede böyle tarif edilecek yüzlerce insan ya dövüldü, ya yaralandı, ya da öldürüldü. Biz bunları yaşadık. Sinan benim yetiştirdiğim bir evladım. Sinan’ımın asla bu şekilde unutulan bir isim olmasını istemiyorum. Onu hep yaşatacağız. Biz Bursa’da 250 bin Giresunluyuz. Bu kadar büyük bir topluluğun, evladının dosyasının sümen altına koyulmasına asla hazmedemeyiz. Etmeyeceğiz de.

11 ŞUBAT SONRASI BİLDİKLERİMİZİ ANLATACAĞIZ

Biz Sinan evladımızın 40’ı mevlidini 11 Şubat Cumartesi akşam okutacağız. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız. Sokak süpürgesinin bildiği konuyu devletin irade koyucuları, kanun gözeticileri bilmiyor ise biz onlara anlatırız. Aslında gizli bir şey yok. Açık açık biliniyor. Benim kardeşim Halil İbrahim Bozkurt, ‘Bizim katilimiz mecliste’ kelimesini belki zamansız söyledi ama, aslında zamansız da değil, biz bunları biliyoruz yani. Bugün dokunulmazlıkları olanlar, yarın bizim gibi dokunur hale gelecektir. Kim bu ülkede bir suç işlemiş ise cezasını artık çekmeli. Eski Türkiye yok, eski Türkiye bitti. Sinan Ateş’te bu ülkede artık faili meçhul cinayetlerin olmamasının mihenk taşıdır.

 

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Tümer aytan
3.02.2023 18:51
Bu devletin hükümetin.namus meselesi olmalı bu olay aydınlatılmalı türk milleti bekliyor bekliyoruz  
 
Şirn F
3.02.2023 18:47
Dayı cesaretin elverdiği ölçüde git üstüne!  
 
Asd
3.02.2023 18:45
Hiç bir ülkü bir candan değerli olamaz. Kıydılar bir cana! Ne uğruna? Kirli siyasetleri uğruna! Hocam mekanın cennet olsun  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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