Meral Akşener Erdoğan’ı aradı. Erdoğan devreye girdi. Sinan Ateş'in eşi İYİ Parti grup danışmanı olacak

T24’ten Eray Görgülü’nün haberine göre, Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öğretmen eşi Ayşe Ateş, Meclis’te İyi Parti Grup Danışmanı olarak görev alacak.

Milletvekili genel seçimlerinden önce İyi Parti’nin milletvekili adaylığı teklifi götürdüğü Ateş, siyaseti düşünmediğini belirterek, bu teklifi kabul etmemişti. Akşener, seçimin ardından, tehditler almaya devam eden Ayşe Ateş için yeni bir girişimde daha bulundu.

Akşener, Ateş’i yeni yasama döneminde İyi Parti TBMM Grup Danışmanlığı'na davet etti. Ateş, bu görevin doğrudan siyasetle bağlantılı olmaması nedeniyle bu teklifi kabul etti.

AKŞENER ERDOĞAN’I ARADI

Ancak, kamuda öğretmen olarak görev yapan Ateş’in kadrosunun Meclis’e geçişi için yapılan talebe MEB, iddiaya göre, uzun süre onay vermedi. Bunun üzerine Akşener’in önce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i aradığı ileri sürüldü.

Akşener, Tekin’le yaptığı görüşmeden sonuç alamaması üzerine Ayşe Ateş için Erdoğan’ı aradığı öne sürüldü. Akşener’in Erdoğan’dan Ayşe Ateş’in tehditler aldığını anlatarak, kadrosunun Meclis’e geçirilmesi yönünde MEB'e talimat vermesini istediği iddia edildi.

“BAHÇELİ ENGEL ÇIKARIYORSA ONU DA ARAYABİLİRİM”

Akşener’in ayrıca, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu atama için bir engel çıkarıyorsa ben kendisiyle de görüşebilirim” dediği, Erdoğan’ın ise, “Gerek yok, ben gerekeni yapacağım” yanıtını verdiği de öne sürüldü.

ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ, ONAY VERİLDİ

Bu görüşmeden kısa süre sonra da MEB'in, Ayşe Ateş’in kadrosunun Meclis’e geçişine onay verdiği bildirildi.

Ateş’in bu yazı doğrultusunda önümüzdeki günlerde Meclis’teki Grup Danışmanlığı görevine başlayacağı ifade edildi.