Sinan Ateş cinayetini soruşturan ekibin başındaki polis müdürü, “terfi” gerekçesiyle görevden alındı

Sinan Ateş cinayeti sürecinde pazartesi, önemli bir gelişme yaşandı. Yılbaşından iki gün önce Balgat Çukurambar’da yolda yürürken açılan ateşle yaşamını yitiren Ateş’e yönelik suikast soruşturmasının emniyet boyutunda görev yapan asayiş hizmetlerinden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arzum Nazman, görevinden alındı.

T24’ten Tolga Şardan’ın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve henüz iddianamesi hazırlanmayan olayın olduğu andan itibaren soruşturmanın başında yer alan Nazman, 2022 emniyet teşkilatındaki müdür terfileri çerçevesinde “Birinci Sınıf Emniyet Müdürü” rütbesine terfi ettirildi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı ile terfi alan Nazman, üst rütbedeki görevini sürdürmek yerine Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talebi ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün onayı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdür Yardımcılığı’na devam etti.

Nazman, bu şekilde göreve devam ederken Sinan Ateş cinayeti yaşandı. Nazman, cinayeti soruşturan Asayiş Şubesi’nden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı göreviyle sürecin başına geçti. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın cinayet dosyasını başka birimce soruşturulması yönündeki girişimine karşın savcılık, Nazman’ın soruşturmanın başında kalmasını uygun buldu.

TOLGAHAN DEMİRBAŞ'IN MHP'Lİ OLCAY KILAVUZ’UN BULUNDUĞU EVDEN GÖZALTINA ALINMASI TALİMATINI VERMİŞTİ

Olayın yaşandığı ilk andan itibaren Asayiş Şubesi bünyesindeki Cinayet Masası ekiplerini sevk ve idare eden Nazman, suikastın önemli zanlıları arasında yer alan Tolgahan Demirbaş’ın, dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evden gözaltına alınması talimatını verdi. Sonrasında Demirbaş’ın Kılavuz’un yanında gözaltına alındığına yönelik polis tutanağının soruşturma dosyasından yok edildiği iddiaları gündeme geldi. Ayrıca Nazman, dosyada Kılavuz başta olmak üzere kimi MHP yöneticileriyle bağlantılı oldukları iddiaları gündeme gelen firari şüphelilerin yakalanmasında etkin rol oynadı.

ALİ YERLİKAYA’NIN İLK MESAİ GÜNLERİNDE

Bugünlere gelindiğinde Nazman, bir grup meslektaşıyla birlikte kendisini "Birinci Sınıf Emniyet Müdürü" rütbesinde görev yapmasını sağlayacak belgeyi imzaladı. Soylu’nun sağ kolu olarak teşkilat içinde bilinen Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Ali Yerlikaya’nın yeni bakan olmasıyla birlikte ilk mesai gününde Nazman ve benzer konumdaki yardımcılarından dördü dışındaki tamamının görevine son verdi.

Nazman ve terfi eden Ankara Emniyet Müdür yardımcılarının göreve devam edebilme olanağı varken görevlerine son verilmesi, özellikle Nazman’a yönelik işlem üzerinde soru işaretlerine neden oldu. Oysa bugüne kadar terfi almasına karşın bir alt rütbede çalışmaya devam eden Nazman’ın yeni bakan Yerlikaya döneminde de görev almasında herhangi bir sakınca bulunmuyordu.

Buna karşın, Soylu’nun ekibinden yer alarak MHP Genel Merkezi’yle yakın diyalog halindeki Yılmaz’ın, Yerlikaya yönetimini gerekçe göstererek Ateş soruşturmasında görev alan yardımcısını görevden alması dikkati çekti.

Nazman, kendisini bir üst rütbeye taşıyan belgeye imza koyduktan sonra kısa süre içinde Ankara’dan ayrıldı ve İstanbul’a taşındı.

YERİNE KİM GETİRİLDİ?

Yılmaz, Nazman’ın yerine ise kendi ekibi içinde bulunan ve emniyet içindeki kimi tartışmaların odağındaki yardımcısı Alp Aslan’ı getirdi.

Savcılığın, dosya üzerinde polise verdiği talimatlar, bundan sonra Aslan üzerinden yürütülecek.

Tolgahan Demirbaş'ı MHP'li Olcay Kılavuz’un bulunduğu evden gözaltına aldırmıştı