Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Serdar Öktem Ülkü Ocakları Genel Başkanının avukatı çıktı

Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş’in davası bugün başlıyor.

Davada 22 sanık yargılanıyor ve dava Sincan Cezaevi’nin duruşma salonunda görülecek.

Gazeteci İsmail Saymaz davadaki isimlerle ilgili bomba bir paylaşım yaptı. Saymaz “Sinan Ateş Davası’nın tutuklu sanığı Serdar Öktem, ek soruşturmadaki şüphelilerden Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın avukatı çıktı. Öktem, Yıldırım’ı iki saldırıda ve bir tehdit davasında savunmuş. Öktem, azmettirici Doğukan Çep’in de avukatı…” dedi.

Serdar Öktem, Sinan Ateş Davası’nda tetikçiyi kaçırılmasına katıldığı şüphesiyle tutuklu yargılanıyor. Öktem’in cinayetteki rolünün İstanbul ile Ankara grubu arasındaki bağlantıyı kuran kişi olduğu iddia edilmişti.

Öktem ayrıca Tetikçiyi azmettiren Doğukan Çep’in 2014’te İstanbul Maltepe’de uyuşturucu çetelerine karşı mücadele eden Hasan Ferit Gedik’i öldürmesine ilişkin davada avukatıydı.

SİNAN ATEŞ'İ ÖLDÜRENLERİN KAÇIRILDIĞI ARACI KULLANMIŞTI

Öte yandan Sinan Ateş cinayeti tetikçilerinin kaçırıldığı çakarlı Audi marka aracın daha önce Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Videodaki afiş ayrıntılarına bakınca cinayetten sonra da aracın kullanıldığı anlaşılmıştı. Cinayet 2022 yılında işlendi. Ancak görüntülere bakıldığında Ülkü Ocakları Genel Başkanı aynı araçtan iniyor ve indiği yerde Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde kullandığı afişler var.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar'da 30 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırıda Ülkü Ocakları'nın eski Genel Başkanı Sinan Ateş hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak 22 kişiyi tutukladı.

İddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine götüren ve olay yerinden kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un eylem üzerinde ortak hakimiyetle Sinan Ateş'e karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Sanıklardan Doğukan Çep, silahlı eylemi organize ettiği iddiasıyla, ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ise maktüle karşı "suça azmettirme suretiyle toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Diğer sanıklar Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, ve Mustafa Ensar Aykal ise maktüle karşı "istirak halinde işlenen suça yardım eden fail olarak toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hapis cezası isteniyor.

Yaşanan olayın ilk duruşması yarın Ankara Sincan Cezaevi'nde görülecek. Duruşmaya muhalefet partilerinin genel başkanları da katılacak.