Sinan Ateş davasında mahkeme MHP'nin talebini reddetti

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması başladı. Siyasilerin de takip ettiği davada 22 sanık hakim karşısına çıktı.

MHP'NİN TALEBİNE RET

MHP avukatları davaya katılma talebinde bulundu. Sanıklar talebe itiraz etmedi. Cumhuriyet savcısı, MHP suçtan zarar görmediğini belirterek talebin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatların katılma talebini reddetti.

AYŞE ATEŞ KORUMA İLE GELDİ

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, duruşmanın yapıldığı adliyeye çelik yelek 5 polis koruması ile geldi. Duruşma salonunda birçok siyasi isim yer alırken Ayşe Ateş’in yanında CHP’nin önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Başkanı Özgür Özel oturdu.

Ayşe Ateş, adliyenin önünde “Yoğun güvenlik önemleri altında yaşıyorum. Normal bir hayat yaşamıyorum. Evde kızlarımla, çok gerekli haller dışında dışarı çıkmadan; onların yaşaması gereken cezaevi hayatını maalesef bize layık gördüler” açıklamasını yaptı.

HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

İddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine götüren ve kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt'un eylem üzerinde ortak hakimiyetle ve müşterek fail olarak Sinan Ateş'e karşı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Silahlı eylemi organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep ve şüpheli eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ise maktüle karşı "suça azmettirme suretiyle toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Dosyanın diğer sanıkları Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay, ve Mustafa Ensar Aykal ise maktüle karşı "istirak halinde işlenen suça yardım eden fail olarak toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hapis cezası isteniyor.