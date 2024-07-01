Sinan ateş duruşmasında gergin anlar. Duruşma salonunda 'Bay Kemal nerede?' diye bağırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan ateş duruşmasında gergin anlar. Duruşma salonunda 'Bay Kemal nerede?' diye bağırdı

Sinan Ateş cinayeti davası bugün başlıyor. Ankara Sincan’da bugün görülen davada mahkeme salonunda gergin anlar yaşandı. Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olan Doğukan Çep "Bay Kemal nerede?" diye bağırdı.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’nın orta yerinde katledilmesine ilişkin duruşma, cinayetten 19 ay sonra bugün Ankara Sincan’da görülüyor.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, duruşmanın yapıldığı adliyeye çelik yelek 5 polis koruması ile geldi. Duruşma salonunda birçok siyasi isim yer alırken Ayşe Ateş’in yanında CHP’nin önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Başkanı Özgür Özel oturdu.

"BAY KEMAL NEREDE?"

Sinan Ateş’in duruşmasında cinayetin azmettiricisi olan Doğukan Çep duruşma salonunda “Bay Kemal nerede? Diye bağırdı. Gazeteci Timur Soykan’ın adliyeden aktardığı bilgilere göre Bay Kemal nerede diye bağıran azmettirici Doğukan Çep jandarmalar tarafından mahkeme salonundan çıkarıldı.

Daha sonraki zamanlarda ise Mahkeme Başkanı Doğukan Çep’in tekrar duruşma salonuna getirilmesini istedi ve Çep salona getirildi. Mahkeme başkanı ifadelerinde böyle durumların olabileceğini söyleyerek “Tahriklere kapılmayın” dedi.

MHP’NİN AVUKATLARI REDDEDİLDİ

Duruşma başlangıcında Avukat İbrahim Ethem Yiğit ve Çağrı Campak, MHP adına davaya katılma talebinde bulunarak dilekçe sundular.

Mahkeme Başkanı MHP’li avukatların suçtan zarar görmedikleri gerekçesi ile duruşmaya katılma taleplerini reddetti. Başkanın bu kararı salondan alkış topladı. Bu sırada sanığın avukatları siyasi parti liderlerinin müşteki bölümünde oturmasına tepki gösterdi.

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