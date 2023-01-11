Zafer Partisi'nden pankartlı Sinan Ateş mesajı

Daha önce uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek için “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartı asan Zafer Partisi, bu kez de Sinan Ateş için pankart hazırladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Ateş cinayetine dikkat çekmek için hazırlattığı “‘Yerli ve milli’ katil kim?” pankartının tüm parti il binalarına asılması talimatını verdi.

Parti binalarına uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek için “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartı asan Zafer Partisi, bu kez Ankara’da suikasta kurban giden eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için pankart hazırladı. Pankartta, “Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurdurtan ‘Yerli ve milli’ katil kim?” ifadeleri kullanıldı.

"ÜLKÜCÜLER GAYET İYİ BİLİYOR"

Öte yandan; Ümit Özdağ'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Casus şebekesine dönmüş marjinal partinin ümitsiz vakası” sözlerine, “Rahmetli Türkeş’in hapishaneden yazmış olduğu el yazısıyla mektupta kimin ismini ajan olarak verdiğini de bütün ülkücüler gayet iyi biliyorlar, hadi oradan sen de” açıklaması dikkat çekmiş; Özdağ, sosyal medya hesabından da “Sayın Bahçeli, sen önce Olcay’ı, Ulvi’yi ve Semih’i savcıya yolla, gerekirse ben de giderim. İstersen Gölbaşı’nda ‘portakal sandıklarında yakalanan silahlar soruşturması’nı yürüten savcıya bile giderim” açıklaması yapmıştı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

1984 yılında Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde doğan Sinan Ateş, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudu. Lisans eğitimini 2002-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 2007-2009 yılları arasında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

2010-2018 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde doktora yaptı. Ateş, 2000-2002 yılları arasında Bursa Ülkü Ocakları'nda 'Lise Başkanlığı' yaptı. 2002-2006 yılları arasında Ülkü Ocakları Ankara ve genel merkez yönetimlerinde yer aldı.

2020'DE İSTİFA ETTİ

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak partiden ayrılanları eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı.

Ateş, istifasını Twitter'dan "Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı, ömür boyu taşıyacağım en kutsal unvan olacaktır. Ülküdaşlarım haklarını helal etsinler. Bu can bu bedende oldukça Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin ve davamın emrinde olacağım." sözleriyle duyurmuştu.