Sinan Ateş’in katil zanlısı Eray Özyağcı cinayeti üstlendi isim vermedi. ‘Husumetim vardı, sebebini söylemek istemiyorum’

Özyağcı ifadesinde, “Sinan ile birkaç defa telefonla görüştük. Kendisiyle kişisel husumetim vardı. Ancak kastım öldürmek değil ayaklarına sıkmaktı. Kendisi ölmüş olduğundan bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Husumetimin sebebini söylemek istemiyorum, ölünün arkasından konuşulmaz” dedi. Emniyet ve savcılıkta yöneltilen soruları geçiştiren Özyağcı, kendisini Ankara’ya getiren polisleri tanımadığını öne sürdü.

T24'ten Asuman Aranca'nın özel haberine göre; Doğukan Çep’i tanıdığını ve saygı duyduğunu aktaran Özyağcı, cinayetten sonraki kaçış sürecine ilişkin olarak da bilgi vermedi.

Tutuklu sayısı 19’a yükseldi

Doç.Dr Sinan Ateş’in 30 Aralık Cuma günü Ankara’nın en merkezi yerlerinden Çukurambar’da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullandığı iddia edilen Vedat Balkaya, cinayeti organize ettiği iddia edilen Doğukan Çep, Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem’in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında Özyağcı’yı İstanbul’dan bir transporter araçla Ankara’ya getirdikleri ortaya çıkan 2 özel harekat polisi de yer almıştı. Yunanistan’da yakalanarak Türkiye’ye deport edilen tetikçi Özyağcı da sorgusunun ardından bugün tutuklandı. Özyağcı’nın tutuklanmasıyla birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 19’a yükseldi.

Demirbaş’ı tanımıyorum

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye getirilen Özyağcı, 3 savcı tarafından sorgulandı. Özyağcı’nın ifadesinin detayları ortaya çıktı. T24’ün edindiği bilgiye göre Özyağcı ifadesinde, dosya kapsamında tutuklanan ve kendisini Ankara’ya getiren polisler ile cinayet sonrasında kendisini kaçırmakla suçlanan Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı tanımadığını öne sürdü. Kendisine yöneltilen soruların birçoğunu geçiştiren Özyağcı, yaklaşık 38 gün süren kaçış sürecine ilişkin bilgi vermedi. Kendisini kimlerin götürdüğünü, nasıl ve kimler tarafından saklandığını anlatmadı.

“Ölünün arkasından konuşulmaz”

Edinilen bilgiye göre Özyağcı sorgusunda, “Sinan ile birkaç defa telefonla görüştük. Kendisiyle kişisel husumetim vardı. Ancak kastım öldürmek değil, ayaklarına sıkmaktı. Kendisi ölmüş olduğundan bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Husumetimin sebebini söylemek istemiyorum, ölünün arkasından konuşulmaz” ifadelerini kullandı.

İfadesinde kendisini Ankara’ya getiren özel harekatçı polisleri Doğukan Çep’in ayarladığını söylediği öğrenilen Özyağcı’nın, Çep ve polislerin ifadesiyle çelişkili beyanlarda bulunduğu belirtildi.