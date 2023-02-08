Sinan Ateş'in katil zanlısı tutuklandı

Ankara’da öldürülen Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcılar tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekilince ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorgusunun ardından zanlı, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.

NE OLDU?

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar semtinde bir suikast sonucu öldürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet’inin yürüttüğü soruşturmada tutuklananların sayısı 13’ü geçti.

Sinan Ateş’in öldürülmesinin üzerinden MHP kanadı sessizliğe gömüldü. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'yı Ankara dışına çıkardığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem tutuklanmıştı. Fakat Sinan Ateş katil zanlısı Eray Özyağcı günlerdir bulunamıyordu.

ERAY ÖZYAĞCI YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Odatv’den Toygun Atilla’nın aktardığı bilgilere göre katil zanlısı Eray Özyağcı Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. Aralarında Suriyelilerin Afganların olduğu mültecilerin bulunduğu bir botla birlikte Yunanistan’a kaçan tetikçi, Türk polisine teslim edildi.

Yunanistan tarafının kaçakların arasında bir tanesinin Türk olduğunu fark edince durumdan şüphelenerek hepsini geri gönderdi. Türk polisi Edirne’de Eray Özyağcı'yı teslim aldı. Eray Özyağcı işlemlerinin ardından Ankara’ya sevk edilerek savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

Hakimlikteki sorgusunun ardından zanlı, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı.