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Sinan Ateş'in katil zanlısı yakalandı. Gazeteci Toygun Atilla açıkladı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Toygun Atilla Sinan Ateş’in katil zanlısı Eray Özyağcı’nın Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandığını duyurdu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 20:03
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Sinan Ateş'in katil zanlısı yakalandı

Sinan Ateş'in katil zanlısı yakalandı. Gazeteci Toygun Atilla açıkladı
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Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar semtinde bir suikast sonucu öldürüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet’inin yürüttüğü soruşturmada tutuklananların sayısı 13’ü geçti.

GÜNLERDİR BULUNAMIYORDU

Sinan Ateş’in öldürülmesinin üzerinden MHP kanadı sessizliğe gömüldü. Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'yı Ankara dışına çıkardığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem tutuklanmıştı. Fakat Sinan Ateş katil zanlısı Eray Özyağcı günlerdir bulunamıyordu.

ERAY ÖZYAĞCI YAKALANDI

Odatv’den Toygun Atilla’nın aktardığı bilgilere göre katil zanlısı Eray Özyağcı Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı. Aralarında Suriyelilerin Afganların olduğu mültecilerin bulunduğu bir botla birlikte Yunanistan’a kaçan tetikçi, Türk polisine teslim edildi.

TÜRK POLİSİ ERAY ÖZYAĞCI'YI TESLİM ALDI

Yunanistan tarafının kaçakların arasında bir tanesinin Türk olduğunu fark edince durumdan şüphelenerek hepsini geri gönderdi. Türk polisi Edirne’de Eray Özyağcı'yı teslim aldı. Eray Özyağcı işlemlerinin ardından Ankara’ya sevk edilerek savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılacak.

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AKM
6.02.2023 20:27
böylelerine yaşam hakkı tanımayacaksın direkt idam.  
 
Birisi
6.02.2023 20:27
Bu haber bomba. Sanirim ülkemizdeki deprem felaketi nedeniyle basında yer almadi. Umarim haber dogrudur..  
 
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