Sinan Oğan olmazsa olmaz 5 şartını açıkladı. İkinci turda bunları kabul edeni destekleyecek

Türkiye 14 Mayıs’ta sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk turda Erdoğan yüzde 49.5, Kılıçdaroğlu yüzde 44,9, Sinan Oğan ise yüzde 5,2 oy alarak seçimler ikinci tura gitmişti.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu en yüksek oyu alan iki aday olarak 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur öncesi seçim yarışına girecekler. Sinan Oğan ise seçimin kilit ismi olarak görülüyor.

OLMAZSA OLMAZ 5 ŞART BELİRLENDİ

Bu noktada tüm gözler Sinan Oğan’ın üzerine çevrilmiş durumda. Sinan Oğan’ın hangi adayı destekleyeceği henüz resmi olarak açıklanmadı. Kendisine oy veren seçmenin iki adaydan hangi isme yöneleceği de merak konusu olurken, Oğan’ın destekleyeceği aday konusunda olmazsa olmaz 5 şartının olduğu ortaya çıktı.

Bu şartlar;

-Anayasanın ilk dört maddesinin değişmezliği,

-Madde 66’da yer alan Türklüğün Anayasa’dan çıkarılma girişiminin karşısında set kurulması,

-13 milyon sığınmacının gönderilmesi,

-son ekonomik krizin temel sebepleri olan faiz, enflasyon, sonuç sarmalından kurtulması,

-terör örgütleri ve onların siyasi yapıları ile arasına mesafe konulması olarak belirlendi.

ATA İTTİFAKI İLE İSTİŞARE YAPACAK

İlk görüşmeler ise önümüzdeki günlerde ATA İttifakı’nın bileşenleri ile olacak. Oğan ATA İttifakı’ndan Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi’nin Genel Başkanları ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu süreçte Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutumu da kilit rol oynayacak.

Oğan, genel başkanların ardından tabanına yönelecek. Kendisini Cumhurbaşkanı adayı göstermek için imza veren kanaat önderleri ile toplantı yapacak. Bu toplantılarda çıkan sonuca göre de 14 günlük sürecin yol haritası belirlenecek.