Sinan Oğan’dan Süleyman Soylu’ya rest: Ateşle oynamayın

Zafer Partisi, Ülkem Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Adalet Partisi’nin oluşturduğu ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Ankara Valiliği Koruma Kurulu'nun kendisi hakkında çıkardığı koruma kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oğan, Ankara Valiliği Koruma Kurulu'nun kendisi için iki kez verilen koruma kararının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat devreye girmesiyle kaldırıldığını duyurdu.

“Günü geldiğinde Soylu’nun devlet imkanlarını kimlere peşkeş çektiğini tek tek açıklayacağız!” diyen Oğan, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Ankara Valiliği Koruma Kurulu'nun iki defa çıkardığı koruma kararına rağmen bizzat Süleyman Soylu‘nun devreye girerek ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayının korumasını kaldırmasını Türk milletinin takdirine bırakıyorum. Tüm müracaatlarımız Soylu engeline takılmış durumdadır. Nagehan Alçı başta olmak üzere Süleyman Soylu‘ya yakın bir kısım gazeteciler ve işadamları Süleyman Soylu tarafından korunurken Türk milliyetçilerinin cumhurbaşkanı adayının koruma kararını çağrılıda tutmayı iyi niyetli bir uygulama olarak değerlendirmiyoruz. O yaptığınız hesapları biliyoruz. Buradan uyarıyorum: Ateşle oynamayın! Ayrıca devlet sizin babanızın çiftliği de değildir. Günü geldiğinde Soylu’nun devlet imkanlarını kimlere peşkeş çektiğini tek tek açıklayacağız!”