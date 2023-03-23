ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan: İmza işlerinde garip şeyler oluyor

Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kişilerin imza süreci devam ediyor.

11 Cumhurbaşkanı adayı için hedef 5 günde 100'er bin imza. Adayların topladığı imzalar, YSK'daki çevrim içi sistemden anbean takip ediliyor.

OĞAN: KULAĞIMIZA FARKLI ŞEYLER GELİYOR

ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan sosyal medya hesabından imza süreciyle ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. “İmza işinde garip şeyler oluyor” diyen Oğan, “Bize imza atan insanlar gönderdi. İmza evrakının üzerinde 19 Mart yazıyor. O tarihte imza süreci daha başlamamıştı. Ayrıca farklı şeyler de kulağımıza geliyor… YSK ne diyecek bu işe, açıklama bekliyoruz!”

İMZA SÜRECİNDE İKİNCİ GÜN SONA ERDİ

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ikinci gün atılan imza sayıları açıklandı. Muharrem İnce 51 bin 367, Fatih Erbakan 46 bin 725 imza alırken Sinan Oğan ise 25 bin 924 imzada kaldı.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek.

Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 - 20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurarak imza verilecek. Ayrıca, alınan kararla, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin de tespitinin yapılarak bu kişilerin de imza işlemleri tamamlanacak

TOPLANAN İMZALAR ŞU ŞEKİLDE OLDU

YSK'dan alınan verilerine göre ikinci günün ardından adayların topladıkları imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 51367

Muhammed Ali Fatih Erbakan : 46725

Sinan Oğan: 25924

Doğu Perinçek : 11792

Yakup Türkal : 1645

Erkan Trükten : 755

Tevfik Ahmet Özal : 567

İrfan Uzun : 319

Halil Murat Ünver : 211

Hilmi Özden : 151

Davut Turan : 68