Sinan Oğan'dan MHP Genel Başkanlığı için bomba açıklama

Geçtiğimiz sene yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ve ilk turda yüzde 5,2 oranında oy alan Sinan Oğan, seçimlerin 2. Turunda Erdoğan’ı desteklemesi ile gündem olmuştu. Şu anda Türkiye İttifakı Partisi ile seçim çalışmalarını yürüten Oğan, dün akşam Kübra Par’ın programında soruları yanıtladı.

MHP GENEL BAŞKANLIĞI’NA ADAY MI?

Oğan hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de MHP Genel Başkanlığı için bir planının olup olmadığı. Sosyal medyada da çokça konuşan soruyu Kübra Par, Oğan’a yöneltti.

Oğan, MHP’nin başında şu anda Bahçeli olduğunu, ona saygısı olduğunu ve dolayısı ile bir söz söylemenin doğru olmayacağını şu sözler ile ifade etti:

“Şu anda MHP’nin bir Genel Başkanı var. Sayın Bahçeli MHP’nin başındadır. Dolayısıyla şu veya bu partiyle ilgili bir söz söylemek doğru değildir, saygım vardır"