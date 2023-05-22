Sinan Oğan’ın unuttuğu cümleler. 'Dün dündür bugün bugündür' gerçek oldu

Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5,2 oy alması ve daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklaması, yaptığı açıklamaları akıllara getirdi.

Sinan Oğan’ın unuttuğu cümleler. 'Dün dündür bugün bugündür' gerçek oldu

29 Nisan 2023’de seçim çalışmaları kapsamında Süleyman Soylu'ya tepki gösteren Sinan Oğan, "İçişleri Bakanı olarak artık bu ülkede bir dakika bile o görevde kalmaman lazım" demişti.

Oğan Samsun'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında "Ama dün üzülerek gördüm ki hem Binali Yıldırım'ın hem Bekir Bozdağ'ın hem de Süleyman Soylu'nun açıklamaları bu toplumu germeye, bu toplumu bölmeye, parçalamaya, bu toplumu kutuplaştırmaya ve çatışmaya dönük açıklamadır. Buradan uyarıyorum. Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı olarak artık bu ülkede bir dakika bile o görevde kalmaman lazım. Çünkü sen seçimleri bir darbe girişimi olarak ifade ettin. Kimsenin ne Süleyman Soylu'nun ne ötekinin ne berikinin bu ülkedeki seçimlerin üzerine gölge düşürmeye hakkı yok. Bekir Bozdağ, insanlar bunu şampanya ile mi kutlar, Kur'an okuyarak mı kutlar, sana mı kalmış? Toplumun ne inancına ne yaşam şekline bizlerin karışma hakkı yoktur. Bizler insanların yediğiyle içtiğiyle ilgilenmemeliyiz. Bizler insanların akşam karnı doymuş, dengeli beslenmiş şekilde yatağa girip girmediğiyle ilgilenmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

“DÜN DÜNDÜR BUGÜN BUGÜNDÜR”

Bir ay önce söylediği sözleri yeniden gündeme gelen Oğan eleştirdiği siyasilerle birlikte hareket etmesi Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Süleyman Demirel'in neredeyse bir atasözü veya deyim haline gelen lafını akıllara getirdi. “Dün dündür, bugün bugündür.”

İşte o sözün hikayesi

Faruk Gürler'in yerine Genelkurmay Başkanı olan, Semih Sancar ile Demirel'in gizlice görüştüğü söylentisi ortaya atılmıştı.

Gazeteciler, Demirel'den hayır cevabını alınca Semih Sancar'a giderek ''Efendim siz her parti lideriyle görüşüp de Sayın Demirel ile görüşmediniz mi? '' diye sordular. Sancar ise buna karşılık ''Hayır canım, dün görüştük ya!'' diyerek ağzından sırrı kaçırdı.

Bunun üzerine gazeteciler tekrar Süleyman Demirel'e gelip olayı anlattılar ve ''Efendim daha dün görüşmedik demiştiniz.'' dediler.

İşte Demirel bunun üzerine gazetecilere o meşhur sözü fısıldadı: ''Efendim dün dündür, bugün bugündür. ''

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