Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceği belli oldu. Tek maddede görüşmeler devam ediyor

FATİH ERGİN / YENİÇAĞ



Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrildi.



Dün akşam CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile görüşen Özdağ, kararını bugün saat 13.00'te açıklayacak.



HEPSİ TAMAM BİRİ HARİÇ

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki görüşmede ortaya konulan maddelerin sadece birinde pürüz çıktı.



Diğer tüm maddelerde anlaşma sağlanırken, pürüz çıkan madde üzerinde görüşmeler sürüyor. Söz konusu madde üzerinde anlaşma sağlanıp sağlanamaması Özdağ'ın vereceği kararı da belirleyecek.



Anlaşma sağlanmazsa Özdağ tarafsızlık açıklaması yapacak.

ÖZDAĞ: “MUTABAKAT METNİNİ KILIÇDAROĞLU’NA SUNDUM”

Özdağ ile Kılıçdaroğlu dün bir araya gelmişti. Özdağ görüşmesyi sosyal medyadan şu sözlerle duyurmuştu:



“Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek.”