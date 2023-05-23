Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceği belli oldu. Tek maddede görüşmeler devam ediyor

Ümit Özdağ ile Millet İttifakı arasında görüşmeler sürüyor. Dün akşamdan beri yaşanan temaslarda tüm maddelerde anlaşma sağlanırken, sadece bir maddede pürüz çıktığı öğrenildi.

Ümit Özdağ'ın kimi destekleyeceği belli oldu. Tek maddede görüşmeler devam ediyor

FATİH ERGİN / YENİÇAĞ

Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na desteğini açıklamasının ardından gözler Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a çevrildi.

Dün akşam CHP lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile görüşen Özdağ, kararını bugün saat 13.00'te açıklayacak.

HEPSİ TAMAM BİRİ HARİÇ
Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki görüşmede ortaya konulan maddelerin sadece birinde pürüz çıktı.

Diğer tüm maddelerde anlaşma sağlanırken, pürüz çıkan madde üzerinde görüşmeler sürüyor. Söz konusu madde üzerinde anlaşma sağlanıp sağlanamaması Özdağ'ın vereceği kararı da belirleyecek.

Anlaşma sağlanmazsa Özdağ tarafsızlık açıklaması yapacak.

tt.jpg

ÖZDAĞ: “MUTABAKAT METNİNİ KILIÇDAROĞLU’NA SUNDUM”
Özdağ ile Kılıçdaroğlu dün bir araya gelmişti. Özdağ görüşmesyi sosyal medyadan şu sözlerle duyurmuştu:

“Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek.”

İlgili Haberler
Erdoğan'ın Diyarbakır'a Kürdistan dediği video ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolları paylaştı
Erdoğan mitinglerde izlettiği Kılıçdaroğlu'na PKK desteği videolarının montaj olduğunu itiraf etti
Sinan Oğan'ı yakacak twit ortaya çıktı. Erdoğan bu twiti hatırlayınca küplere binecek
Sinan Oğan’ın unuttuğu cümleler. 'Dün dündür bugün bugündür' gerçek oldu
Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ortak açıklama yapılması bekleniyor
Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın kararı Zafer Partisi’ni temsil etmemektedir
Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Son Haberler
Alanya’da sezon öncesi taksi ve halk otobüsleri denetleniyor Güncel
Alanya’da sezon öncesi taksi ve halk otobüsleri denetleniyor
Sağanak’ın vurduğu Elmadağ'da çalışmalar sürüyor Güncel
Sağanak’ın vurduğu Elmadağ'da çalışmalar sürüyor
Antalya'da uçaklara dolu engeli Güncel
Antalya'da uçaklara dolu engeli
Tarikat ve cemaatlerin örgütlenme ağını haber yapan muhabire hapis cezası. Gerekçe: Erdoğan'a hakaret Güncel
Tarikat ve cemaatlerin örgütlenme ağını haber yapan muhabire hapis cezası. Gerekçe: Erdoğan'a hakaret
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi? Yazarlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Güncel
İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede Dünya
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede